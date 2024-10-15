Участники харьковской группы True Tough прокомментировали рейд ТЦК на их концерте. Артисты объяснили, что на самом деле произошло за несколько часов до их выступления.
Как известно, сотрудники ТЦК и полиция прибыли на концерт трех коллективов True Tough, "Ґрунт Палає" и Mordox в Харькове. Они забрали музыкантов для проверки документов, в результате чего выступления артистов были отменены.
В своем Instagram коллектив True Tough заявил, что никакой облавы не было. По их словам военкомы и правоохранители выполняли свою работу и не нарушали закон. Музыканты заверили, что концерт был отменен только потому, что проверка документов длилась долгое время, а после этого всех отпустили.
"В Харькове в начале выступления к нам пришли представители ТЦК в сопровождении полиции и попросили проехать с ними для проверки документов. Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (который является участником "Ґрунт Палає"). К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было", - заявили певцы.
Артисты добавили, что слухи о якобы облаве на концерте, не являются правдивыми, а сотрудники ТЦК не применяли силу и никаких споров не возникало.
"Заметим, ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом это обычный процесс, через который проходят многие украинцы, и мы не исключение", - говорится в комментарии True Tough.
Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал облаву ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве. Полиция и сотрудники ТЦК после выступления музыкантов устроили массовую проверку документов и задержали некоторых мужчин.