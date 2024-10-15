Участники коллектива True Tough рассказали, что на самом деле произошло перед их выступлением.

Участники харьковской группы True Tough прокомментировали рейд ТЦК на их концерте. Артисты объяснили, что на самом деле произошло за несколько часов до их выступления.

Как известно, сотрудники ТЦК и полиция прибыли на концерт трех коллективов True Tough, "Ґрунт Палає" и Mordox в Харькове. Они забрали музыкантов для проверки документов, в результате чего выступления артистов были отменены.

В своем Instagram коллектив True Tough заявил, что никакой облавы не было. По их словам военкомы и правоохранители выполняли свою работу и не нарушали закон. Музыканты заверили, что концерт был отменен только потому, что проверка документов длилась долгое время, а после этого всех отпустили.

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"В Харькове в начале выступления к нам пришли представители ТЦК в сопровождении полиции и попросили проехать с ними для проверки документов. Хотим заметить, что на проверку документов забрали только участников Mordox, True Tough и нашего оператора (который является участником "Ґрунт Палає"). К сожалению, мы находились в ТЦК дольше, чем ожидалось, поэтому возможности провести концерты у нас не было", - заявили певцы.

Артисты добавили, что слухи о якобы облаве на концерте, не являются правдивыми, а сотрудники ТЦК не применяли силу и никаких споров не возникало.

"Заметим, ТЦК выполняли свою работу, нас не задерживали силой, а просто попросили проехать и проверить документы. В целом это обычный процесс, через который проходят многие украинцы, и мы не исключение", - говорится в комментарии True Tough.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал облаву ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве. Полиция и сотрудники ТЦК после выступления музыкантов устроили массовую проверку документов и задержали некоторых мужчин.

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