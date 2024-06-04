Новый закон о мобилизации предусматривает некоторые изменения об отсрочке для соискателей образования.

Новый закон о мобилизации ограничивает право на получение отсрочки студентами.

Юрист Галина Токмач объяснила, имеет ли право на отсрочку студент, который ранее учился на бакалавра, но был отчислен. Если отчисление не связано с завершением обучения, то значит лицо не получило образовательный уровень бакалавра. Соответственно, единственным ранее полученным уровнем образования является профильное среднее образование.

"Вы можете поступить, как в университет с целью получения высшего образования, так и в ПТУ с целью получения профессионального (профессионально-технического) образования. Возобновляться на учебе (в том же вузе, из которого было отчисление - УНИАН) не обязательно. Закон о мобилизации не содержит такого требования и также не содержит каких-либо ограничений по специальности и возрасту соискателя образования (только по последовательности полученного уровня образования и формы обучения, то есть должна быть дневная или дуальная)", - пояснила юрист. Видео дня

Согласно пункту 58 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имяя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации.

Приложение 5 - это справка о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справка заведения образования о зачислении на обучение в интернатуру и справка заведения здравоохранения о месте работы на должности врача-интерна.

Согласно пункту 62 Порядка № 560 соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании"а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, предоставляют в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в приложении 9, и документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуру согласно приложению 5

"Итак, для получения отсрочки вы должны лично подать письменное заявление и справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в приложении", - пояснила Токмач.

Мобилизация студентов - что нужно знать

Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть призваны на военную службу.

Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

В то же время студенты, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование, ниже имеющегося, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

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