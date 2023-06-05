Он напоминает, что повестка должна вручаться лично под подпись.

Адвокат Роман Симутин рассказал о новой хитрости от ТЦК - как повестка трансформируется в СМС. В своем YouTube-канале он отметил, что подал иск в военкомат об отмене штрафа за неявку по повестке. Приобщил договор, а суд назначил дату.

Но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание. Такое случается, это нормальная практика, говорит адвокат.

"Однако на следующий день на телефон, который указан в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: "В связи с тем, что вы своей подписью подтвердили владение этим номером, сообщаем о необходимости прибыть такого-то числа в ТЦК для проверки учетных данных и прохождения ВВК", - заявляет Симутин.

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Он говорит, что на такие СМС-повестки не стоит реагировать, ведь повестка должна вручаться лично под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Повестки в Украине через мессенджеры

Ранее сообщалось, что в Раде рассматривают возможность вручения повесток в мессенджерах. Инициатор идеи подчеркнул, что проекта закона о рассылке повесток в мессенджерах пока нет.

Адвокаты указывали на один момент: военнообязанный украинец может установить настройки в мессенджерах, когда уведомлений о просмотре информации не будет. Поэтому невозможно будет доказать, что он ознакомился с повесткой.

Недавно парламент продлил на 90 дней действие военного положения и мобилизации, поэтому массовая раздача повесток продлится минимум до 18 августа.

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