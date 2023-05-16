В частности, будут мобилизовать мужчин, которые ранее не служили, в возрасте от 28 до 60 лет.

В Украине недавно продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 18 августа. Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, кого же будут призывать на военную службу летом 2023 года.

В своем YouTube-канале он объяснил, что в первую очередь под мобилизацию в летний период попадут те, кто имеет отношение к армии, то есть те, кто уже служил, у кого есть боевой опыт.

"То есть в первую очередь будут искать тех людей, кто уже с опытом, кто хотя бы понимает, с какой стороны этот автомат держать ", - говорит Никифорчук.

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Также летом будут мобилизовать мужчин, которые ранее не служили, в возрасте от 28 до 60 лет. Он обратил внимание на то, что после достижения 60-летнего возраста мужчина может уволиться из армии.

Кроме того, прододжил адвокат, есть ограниченно пригодные в военное время украинцы, их могут призвать работать в ТЦК, в части обеспечения.

Никифорчук отметил, что некоторые военнообязанные могут служить добровольно: это люди с инвалидностью либо те, у кого есть осрочка по семейным обстоятельствам. "Это лишь добровольно и по месту их жительства", - подчеркнул он.

Еще одна "интересная" категория, по словам адвоката, - мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а также женщины, которые уже ранее проходили воинскую службу. "Эти люди могут лишь добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - говорит он.

Предельный возраст военнообязанных во время мобилизации в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ ввели военное положение и мобилизацию. Призывают военнообязанных украинцев в возрасте 18-60 лет, исключения - люди с отсрочкой или исключенные с воинского учета.

Ранее Министерство обороны Украины разработало изменения в законодательство по снижению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.

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