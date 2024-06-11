Зеленский ожидает, что саммит станет основой, которая даст Украине преимущество в прекращении войны.

На этой неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира по войне в Украине. Издание NHK получило доступ к проекту совместного заявления. В него вошли лишь некоторые из 10 пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, речь идет о безопасности атомных электростанций, продовольственной безопасности, а также освобождении всех заключенных и возвращении украинских детей, депортированных в Россию.

Однако в итоговый документ не вошли вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. В проекте совместного заявления указывается, что все стороны должны принять участие в достижении мира, и отмечается важность участия страны-агрессора в дискуссиях.

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По словам дипломатических источников, вывод российских войск и другие пункты, на которых настаивала Украина, были изъяты из проекта. Это было сделано, чтобы учесть позицию некоторых стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с Россией.

Зеленский ожидает, что мирный саммит станет основой, которая даст Украине преимущество в прекращении войны.

Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, почти 90 стран и организаций, половина из которых являются европейскими, подтвердили участие в мирном сам мите по Украине.

Москва на саммит не была приглашена, но она сама говорила, что все равно не примет участие, поскольку конференция базируется на мирных предложениях, которые Россия отклоняет. Кроме россиян на саммите не будет также Китая, и, вероятно, других дружественных России влиятельных стран.

При этом на мероприятии не будет генсека ООН Антониу Гутерриша, хотя сама организация будет представлена другим должностным лицом.

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