Все они воспользовались популярной схемой, известной как "польское поступление".

Министерство образования и науки Украины заблокировало заказ документов о высшем образовании более 450 студентам. Все они учились в вузах по системе так называемого "польского поступления" и не сдавали ВНО.

"Длительное время одной из главных проблем недоверия к системе высшего образования было явление коррупции при поступлении в учреждения высшего образования. Для того, чтобы ее искоренить, было введено ВНО – внешнее независимое оценивание. Сейчас эту реформу считают одной из самых эффективных антикоррупционных реформ в Украине, она показывает эффективность, а стейкхолдеры привлекаются к ее поддержке. ВНО позволяет оценить, насколько подготовка поступающих соответствует требованиям, которые необходимы для успешного освоения образовательных программ, и законодательству о поступлении в учреждения высшего образования", – говорится в сообщении министерства.

Однако в последние годы в Украине начала набирать популярность схема, известная в быту как "польское поступление".

Видео дня

"Она заключается в том, что сначала поступающий зачисляется в иностранное учреждение образования, а после года обучения, которое в некоторых случаях происходило даже без выезда за границу, возобновляется в учреждение высшего образования в Украине на старший курс. Такая схема позволяла "обойти" ВНО, а иногда и ограничения, установленные стандартами высшего образования", – отметили в МОН.

Как Минобразования борется с этой "схемой"

В 2019 году были внесены изменения в Закон Украины "О высшем образовании". Согласно новой норме, в случае возобновления на определенную образовательную программу поступающий должен выполнить те же требования, которые выполняли при поступлении на эту образовательную программу другие студенты, в группу к которым осуществляется возобновление. Соответственно, студент должен сдать ВНО, если это предусматривало поступление на образовательную программу, или показать соответствующие результаты творческого конкурса или профессионального экзамена, если было такое требование для поступления.

Отмечается, что большинство вузов отнеслись к изменениям ответственно и объясняют поступающим, какие требования обязательны к выполнению во время восстановления на обучение. Однако некоторые заведения сделали этот "механизм" своим "брендом", размещая соответствующую информацию даже на официальных веб-сайтах.

Примечательно, что по этому "механизму" некоторые студенты учатся на социально значимых специальностях, таких как право или медицина.

"Получение документов о высшем образовании такими выпускниками может представлять угрозу благосостоянию и жизни граждан Украины и вредить международному имиджу Украины. Это также вызывает вопросы относительно добропорядочности осуществления образовательного процесса в учреждениях, в которых студенты, неспособные сдать внешнее независимое оценивание на минимально необходимом уровне, "успешно овладели" образовательной программой по специальности", – отметили в ведомстве.

Именно из-за этого Минобразования заблокировало заказ документов о высшем образовании более 450 студентам, которые не соответствуют требованиям Закона Украины "О высшем образовании". Однако такие студенты все же могут получить дипломы – им предоставят возможность взять перерыв в учебе и завершить получение образования в следующем году, если выполнят все необходимые требования.

Образование в Украине: важные новости

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в Украине 9 из 13 тысяч общеобразовательных школ, которые готовятся к началу нового учебного года, оборудованы укрытиями. В то же время больше всего проблем с укрытиями в секторе дошкольного образования.

Кроме того, в Украине расширили перечень профессий, по которым можно повысить квалификацию бесплатно. Список увеличили с 70 до 123 единиц. Среди таких профессий, в частности, штукатур, каменщик, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, младшая медицинская сестра и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: