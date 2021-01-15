Марафонец, автор книги "Never stop" Мари Голота: "Ты можешь все" – это плохая установка. Она доводит до депрессии и выгорания

Марафонец, основательница движения Skinny & Strong и автор книги «Never stop» Мари Голота поделилась с УНИАН своей жизненной философией и рассказала, как не потерять желание действовать и не опустить рук на пути к цели.

В интернете полно советов, как не терять мотивацию и достигать целей. Какие из них не работают?

Выделю один, который часто говорят на мотивационных лекциях: «Ты можешь все». Это плохая установка. На более слабых людей она может вообще не подействовать. Людей, которые не дают себе право на ошибку (перфекционистов много), эта фраза доводит до депрессии и выгорания. А ведь говорить можно иначе: «Ты можешь многое». Эмоционально фраза не такая сильная, но зато правдивая. Она про реальных людей.

Вы как-то сказали, что негативная мотивация может быть сильнее позитивной, но она краткосрочна. И добавили, что мотивация должна быть нейтральной. Что в это вкладываете?

Более спокойное отношение к себе, ровную внутреннюю мотивацию двигаться к цели. Да, негатив всегда вызывает больше эмоций. Критика вызывает больше эмоций, чем похвала. Критика может задевать, развивать чувство соперничества и стремление кому-то что-то доказать (в спорт часто приходят по этой причине). При этом человек не может жить в постоянном стрессе. В какой-то момент больше не захочет негатива и просто полностью прекратит движение.

Важно выработать осознанное и спокойное отношение к своему росту. Чтобы мотивация чего-то достигать возникала не из-за слов каких-то людей, а из-за тебя самого. Чтобы осознание своих достижений подталкивало продолжать идти дальше.

Можно ли научиться быть всегда мотивированным и контролировать свое ресурсное состояние?

Всегда, наверное, нет. Но контролировать можно. Для этого в жизни должно быть больше интересов. Это не о том, что нужно одновременно рисовать и петь, и еще что-то делать… Можно в рамках своей работы решать интересные задачи и поэтому реже погружаться в рефлексию. Говорю сейчас не про нужное каждому время подумать о себе, а именно о скуке. Скучающий человек проводит много времени в соцсетях, где смотрит на других, угнетающие мысли его подавляют. В таком состоянии не будет ресурсов делать что-то новое, даже закончить текущее сложно. Чем меньше погружаться в жизни других и в свои «накрученные» переживания, тем больше будет ресурса для действий. У занятого человека (не как «белка в колесе», а занятого адекватно), нет времени на скуку и угнетающие мысли.

Людям свойственно в начале года расписывать себе большие цели, планировать выполнение и расстраиваться, если планы остались на бумаге. Что об этом всем думаете?

Планирование помогает понять вектор движения. Советую легче относиться к своим новогодним resolutions, делать их адекватными, писать много целей, чтобы в итоге получить больше ожидаемого. Это лучше, чем поставить перед собой только несколько масштабных целей, а в конце года разочароваться, когда не вышло, по не зависящим от тебя обстоятельствам. Например, многих расстроили сорванные планы из-за коронавируса. У меня на 2020 год тоже было немало планов, но, благодаря моему отношению к жизни, разочарований нет.

Важно не забывать, что есть вещи, которые ты не контролируешь. От стихийных бедствий до - прозвучит жестко - случайной смерти. Если что-то не получается, не нужно впадать в отчаяние. Не получилось – переиграйте. Придумайте новую цель, двигайтесь дальше. Чтобы быть молодцом, совсем не обязательно в конце года вычеркнуть все пункты из плана. Можно сделать пять пунктов из двадцати, но получать удовольствие в процессе, это не менее круто. Важна глубокая осознанность и внутреннее понимание, что получаешь в процессе реализации целей.

Допустим, человек поставил себе цель регулярно заниматься спортом или учить язык. Как не сдаться, когда желание полностью отдаваться запланированному пойдет на спад?

В любом деле будет момент спада. Это нормально. Нужно напомнить себе, почему изначально за это взялся. Например, человек решил учить китайский, чтобы поехать в Китай. Находите дополнительные ценности, для чего это вам необходимо.

Если человек шел к цели самостоятельно, то продолжить движение поможет комьюнити. Наблюдаю это на профессиональном опыте. К нам в группы приходят тренироваться опытные люди, пробегавшие марафон. В принципе, они могут еще раз сделать это сами, но комьюнити единомышленников - всегда мотивация. В группе можешь увидеть кого-то лучше себя, что создаст здоровую конкуренцию. А у кого-то результаты будут слабее, что поможет адекватно себя оценить тому, кто считал себя слабым.

Что важнее для марафонца – мотивация и цель или самодисциплина?

Цель и ее визуальное виденье (обведенная в календаре дата, к которой должен что-то сделать) всегда помогают. Дисциплина возникает естественно, когда анализируешь, что уже сделал и что нужно сделать.

Многим свойственно начинать себя жалеть, когда на пути к цели становится тяжело. Начинаешь думать: «Зачем я себя мучаю, себя нужно любить». Где здоровая грань между любовью к себе и жалостью?

Важно адекватно оценить, что ты уже сделал. Если хотя бы пятьдесят процентов от запланированного, то можно отдохнуть без чувства вины, чтобы с новыми силами двигаться дальше. Это здоровое отношение к себе. Но если делаете мало, это отмазки. Когда вместо пяти запланированных в неделю тренировок человек сделал одну и говорит: «Я устал», - это лень.

Что поможет продолжать идти к цели, если человек не видит своего прогресса?

Нужно обращаться к профессионалам. Перед масштабными забегами я тоже обращаюсь к тренеру, например. Не потому, что сама чего-то не знаю. А чтобы кто-то мог оценить мои усилия.

Сегодня вам еще нужно как-то мотивировать себя для регулярной физической активности, например, на карантине?

Да, конечно. В 2020 году у меня не было спортивной цели, и я часто пропускала тренировки. Мне помогло мое спортивное комьюнити. Когда начала вести тренировки онлайн, заряжалась их мотивацией и говорила себе: «Не буду себя жалеть». Потом понимаешь, что каждый в комьюнити думал так про себя и других. Получалась взаимная поддержка, причем бессознательная.

Вообще 2020 год - это про людей и взаимопомощь. Конечно, многие приостановили активную жизнь в ожидании подходящего момента. Но я понимаю, что его не будет. Жизнь идет, зачем ее терять? Возможно, когда-то не будет спортивных мероприятий, забегов и соревнований. Нужно это осознавать и менять установки, искать для себя более глобальные цели, спрашивать себя: «Для чего я это делаю»? Я хочу быть более здоровым, иметь энергию и силы.

Это ваша глобальная цель?

Да, у меня это больше про жизненную энергию. Знаете, люди часто думают, что, зарывшись в одеялко дома, накопят энергию. Нередко можно услышать: «Не пойду вечером на тренировку, устал». Но все наоборот. После тренировки ощущаешь прилив сил, ведь энергия возникает, когда ее отдаешь.

«Never stop — это не просто мотивационная фраза, это моя философия. Не останавливаться не только в течение забега, не останавливаться в течение жизни», - сказали вы несколько лет назад, презентуя свою книгу. Сложно следовать этому? Прикладываете порой особые усилия?

Очень часто. Но именно это напоминание помогает двигаться. «Never stop» - книга больше, чем о беге. Многие говорили, что находят в ней решение своих проблем. Это ведь о том, чтобы продолжать двигаться вперед. И не с позиции «быстрее, выше, сильнее» - ты можешь двигаться в любом темпе. Главное – не разворачиваться назад, а продолжать движение. Какие бы сложности не происходили в жизни, когда-то это закончится. Продолжай двигаться, прикладывай усилия, не впадая в отчаяние.

Цитата из вашей книги: «Только ваше собственное тело должно быть для вас мотивацией. Только ваши фото должны волновать вас, когда вы на диете и делаете двухсотое скручивание». Как к этому прийти, если человек не любит свое тело?

Выбрать себе нулевую точку и сравнивать с ней. Сфотографируйте себя со стороны, сохраните фото своих тренировок, запишите количество подходов и на какое-то время об этом забудьте. Не нужно фотографировать себя каждый день. Через месяц или два сравните результаты. Если регулярно тренироваться и делать честный вклад, прогресс точно будет. Не обращайте внимание, что кто-то за два месяца похудел на десять килограмм или пробежал марафон – таких историй полно, но каждому свое. Сравнивать себя нужно только со своей нулевой точкой. Темп в тренировке, минус один сантиметр на талии – это уже результат. Двигайтесь дальше.

В книге много пишите про осознанность, как важно слушать себя с интересом. Если, слушая себя, человек слышит: «Бег/этот иностранный язык - вообще не мое. Зачем я себе это запланировал?». Как различить, что «не твое», а где проснулась лень?

У меня сейчас есть правило полугода. Пишу себе цели и на полгода «отпускаю». Через полгода смотрю, делала я что-то для этой цели или нет? Если делала, то продолжаю к ней идти. Если вообще ничего не сделано, просто вычеркиваю с легким сердцем. Понимаю - не мое. Например, на протяжении трех лет я писала: «Сделать триатлон Ironman». Но не делала к этому никаких подвижек. В какой-то момент просто вычеркнула и больше не чувствовала давления. Возможно, когда-то я этого захочу. Но тогда будет внутренняя мотивация.

Когда все друзья бегают, можно начать думать, что вам это нужно. Но если вы в течение полугода ничего не делаете для этой цели, просто отстаньте от себя.

Ирина Петренко

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