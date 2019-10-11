Зеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за СБУ

Уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины стал Роман Семенченко.

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №744/2019 от 11 октября обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

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По данным из открытых источников, Семенченко работал в органах Службы безопасности Украины с 1993 года, передает УП. В 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

В реестре электронных деклараций НАПК, есть только исправленная ​​декларация, поданная в конце марта 2017 года за предыдущий период, в которой указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и указано, что он "находился в распоряжении главы СБУ".

Ранее УНИАН сообщал, что глава государства Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).