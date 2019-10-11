Зеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №744/2019 от 11 октября обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Семенченко Романа Юрьевича уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
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По данным из открытых источников, Семенченко работал в органах Службы безопасности Украины с 1993 года, передает УП. В 2013 году был назначен начальником управления СБУ в Житомирской области. До этого назначения в течение двух лет он занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.
В реестре электронных деклараций НАПК, есть только исправленная декларация, поданная в конце марта 2017 года за предыдущий период, в которой указано, что Семенченко проживает в Киеве, нигде не работает, и указано, что он "находился в распоряжении главы СБУ".
Ранее УНИАН сообщал, что глава государства Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).