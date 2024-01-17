В частности, необходимо показывать, что служба в армии - это профессия, которая достойно оплачивается и признается в украинском обществе.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и рассказал, какие ошибки, по его мнению, допустила власть в этом вопросе. Об этом он рассказал в интервью "НВ".

По его мнению, основная проблематика в том, что государственным органам нужно было четко показать, что на самом деле никто не запускает мобилизацию после принятия нового закона.

"У нас же мобилизационные процессы происходят в обществе давно. У нас война с 2014 года. Она же происходит у нас каждый день. Нам надо изменить подходы", - подчеркнул омбудсмен.

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В частности, отметил Лубинец, необходимо больше заниматься рекрутингом, показывать, что служба в армии - это профессия, которая достойно оплачивается, которая достойно признается в украинском обществе. И что есть перечень базовых прав, которые не нарушаются как у военнослужащих, так и защищается вся семья, которая направила своего близкого или родного в ВСУ.

"Я надеялся, что и реформа органов, занимающихся этой работой, которая была начата несколько лет назад, закончится тем, что как раз новый законопроект предложит, чтобы мы наконец отошли от этих бумажных моделей поведения, чтобы убрали возможность человеческого вмешательства решать, этот или эта идет в армию, или наоборот — не идут. Именно это является предпосылкой того, что будет преодолена коррупционная составляющая и другие проблемы, которые по состоянию на сейчас я наблюдаю в работе ТЦК", - отметил Лубинец

Мобилизация в Украине

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что Украине нужно быстро принимать законопроект о мобилизации. По его словам, опций немного – либо мобилизация, либо оккупация.

А бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин подчеркнул, что сейчас не время искать лазейки, чтобы уйти от защиты своей страны, каждый украинец должен быть мобилизован.

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