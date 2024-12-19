Стефанишина объяснила, что от ликвидации МСЭК есть и негативное влияние.

Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, в целом приняла Законопроект о ликвидации медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Предусмотрено, что будет создан временный механизм, который заменит ее.

Об этом рассказала народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина, сообщает "Громадське радіо".

"Важный момент, что вся эта система, она как бы переехала из бывших МСЭКов в систему здравоохранения. Почему так произошло? Потому что система здравоохранения на сегодня является сильнейшей из всех этих сфер, которые касаются МСЭКов. И, так сказать, "подставила плечо" для этой реформы, поскольку просто отменить МСЭКи и никуда не передать функции было невозможно", - сказала она.

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Стефанишина объяснила, что есть и негативное влияние, потому что сейчас на врачей будет возложена огромная нагрузка.

"Это касается сферы занятости, социальной сферы, сферы образования. И я лично считаю это несправедливым, конечно. Наши врачи не должны сегодня еще это на себя перебирать, это неестественно, но мы должны были разработать временное решение. Оно является временным", - подчеркнула она.

Нардеп добавила, что через полгода Кабмин собирается подать новый законопроект, который распределит все функции бывших МСЭКов между социальной сферой, сферой занятости, образованием и тому подобным сферам. Она заявила:

"Законопроект должен будет разработать стратегию, как это будет работать после того, как из медицины уберутся несвойственные ей функции МСЭКов. Сейчас медицинская система будет работать, она сильная и скорее всего выдержит, плюс будут выделены дополнительные средства на программу медицинских гарантий. Поэтому сегодня мы передаем эти функции в медицинскую систему".

Кроме того, Стефанишина подчеркнула, что уже через полгода получится узнать взгляд Кабинета министров на то, как это будет работать дальше. По ее словам, система должна работать по-новому уже с лета 2026 года.

Ликвидация МСЭК - что нужно знать

Напомним, что в четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон о ликвидации МСЭК с 2025 года. С 1 января внедряется создание экспертных комиссий в больницах.

Помимо этого в Украине уже создали альтернативу МСЭК. Отмечается, что туда вошли почти 300 больниц.

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