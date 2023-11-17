ФСБ завербовала его в марте 2022 года. Во времена СССР он учился в Ленинградском военном училище, после чего служил в армии РФ.

В Хмельницкой области к 15 годам заключения приговорили легкоатлета, который пробегал за день до 50 километров, чтобы отслеживать места базирования и маршруты движения ВСУ.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался местный тренер по легкой атлетике, который почти ежедневно пробегал от 10 до 50 километров для шпионажа в пользу России за украинскими военными.

Отмечается, что во время бега он осуществлял скрытую фото- и видеосъемку. Для этого использовал камеру собственного мобильного телефона, который статически закреплял на руке.

Видео дня

"Среди основных задач "бегуна" была разведка локаций с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ. Также российский агент разработал для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил координаты украинских блокпостов на основных автодорогах региона", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, разведывательная информация нужна была захватчикам для планирования обстрелов региона и возможных разведывательно-диверсионных операций.

Злоумышленника задержали в мае 2022 года, когда он скрыто фотографировал один из местных объектов "Укрзализныци". Суд признал виновным агента ФСБ в государственной измене, назначив ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило следствие, 55-летний спортивный тренер был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ в марте 2022 года. В поле зрения агрессора он попал как бывший выпускник Ленинградского военного училища, где учился еще во времена СССР, а затем до 1992 года служил в рядах Таманской дивизии на территории РФ. Впоследствии он уволился с военной службы и переехал в Украину.

За каждое выполненное вражеское задание злоумышленник получал от оккупантов денежное вознаграждение, которое поступало на его банковскую карту.

Другие новости о предателях Украины

Служба безопасности разоблачила в Харькове российского агента, который корректировал ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре города.

Им оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Также пожизненное заключение получил наводчик российских ракет на здание Харьковской ОВА. Тогда в результате удара погиб 31 человек.

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