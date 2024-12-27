В этом году в городе будет 78 точек приема, размещены они во всех районах.

Со 2 по 31 января в Киеве будут работать 78 пунктов приема новогодних деревьев. Об этом информирует официальный портал Киевской власти.

Отмечается, что количество пунктов увеличили почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Локации обустроят в парках и скверах столицы, а также на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для дальнейшего использования в зеленом хозяйстве города. Деревья измельчают на щепу и впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев, чтобы сохранить влагу почвы летом и защитить от перемерзания корней растений в холодное время года.

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Обращается внимание, что к утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

В КО "Киевзеленстрой" напоминают, что с картой пунктов приема новогодних деревьев можно ознакомиться на сайте объединения. В пункты, напротив которых не указан график работы, можно сдать деревья в любое время, кроме комендантского часа.

Подготовка к новогодним праздникам в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве 5 декабря заработали официальные елочные ярмарки. Киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств.

Также стало известно, сколько стоит живая новогодняя елка в Киеве. Цена на самое дешевое новогоднее дерево - наборную елку высотой около метра стартует от 250 гривен. За более высокую елку придется заплатить от 350 гривен.

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