Украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова внесли в реестр "террористов и экстремистов" Российской Федерации.
Как сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс", в отношении Коломойского и Авакова есть сведения якобы о "причастности к экстремистской деятельности или террору".
Также в реестр страны-агрессора попал бывший народный депутат Украины Олег Ляшко, экс-командир батальона Айдар Сергей Мельничук и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.
Следует отметить, что попадание в российский реестр приводит к замораживанию счетов в банках Российской Федерации.
Реестр террористов и экстремистов России - последние новости
Российские власти вносят в этот так называемый "реестр" всех, кто им не нравится, даже если человек не имеет ничего общего с терроризмом. Обычно там оказываются украинские известные деятели или те, кто выступает против режима Путина.
Так, в реестр внесли оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме. Кроме него в список террористов попали несколько его соратников - Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.
Также в этом списке оказалась украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина.