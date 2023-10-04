Россияне увидели в их деятельности "причастность к экстремистской деятельности или террору".

Украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова внесли в реестр "террористов и экстремистов" Российской Федерации.

Как сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс", в отношении Коломойского и Авакова есть сведения якобы о "причастности к экстремистской деятельности или террору".

Также в реестр страны-агрессора попал бывший народный депутат Украины Олег Ляшко, экс-командир батальона Айдар Сергей Мельничук и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

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Следует отметить, что попадание в российский реестр приводит к замораживанию счетов в банках Российской Федерации.

Реестр террористов и экстремистов России - последние новости

Российские власти вносят в этот так называемый "реестр" всех, кто им не нравится, даже если человек не имеет ничего общего с терроризмом. Обычно там оказываются украинские известные деятели или те, кто выступает против режима Путина.

Так, в реестр внесли оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюрьме. Кроме него в список террористов попали несколько его соратников - Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

Также в этом списке оказалась украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина.

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