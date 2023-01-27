Звезда с иронией заметила, что столько поздравлений даже в день рождения не получала.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина с иронией отреагировала на то, что РФ объявила ее в розыск и признала "террористкой".

"Друзья, новости вижу! Все вижу! Спасибо за поздравления - их больше, чем в день рождения! Слава Украине " - написала в Instagram Stories Маша.

Впоследствии она обратила внимание на то, что в персональной карточке в реестре террористов и экстремистов указано, что Ефросинина - украинка, которая родилась в Керчи (Крым). Так что россияне сами признали, что Крым - это Украина.

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"Не, ну какие котики! Ну правильно же все пишут, когда хотят: Керчь - Украина", - отметила Маша.

Через некоторое время телеведущая в короткой сторис прокомментировала в ироничной манере поток новостей о признании ее "террористкой". С тканевой маской на лице звезда отметила, что статус "террористки" застал ее врасплох.

"Боже, тут такие новости. Я на себя посмотрела, и даже как-то "неудобно". Террористка, а физиономия помятая. Это же какая ответственность, Боже. Что ни день, то радость от отSOSии", - сказала Маша, добавив подпись "Террористка в действии".

Ефросинина признан "террористкой" в РФ

Сегодня стало известно, что Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую и блогершу Машу Ефросинину в список террористов и экстремистов. Кроме того, украинку объявили в розыск по неизвестной статье.

Очевидно, это произошло из-за ее антироссийской позиции. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маша Ефросинина жестко осудила действия оккупантов. Вместе с другими знаменитостями она поддерживала украинских воинов, организовывала благотворительные мероприятия в помощь ВСУ и транслировала ужасы, которые несет "русский мир".

Кроме того, Ефросинина жестко высказалась о российских артистах-путинистах. Она вспомнила, как Филипп Киркоров раньше любил посещать Киев и проводил много времени в украинской столице. Сегодня он стал врагом украинского народа.

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