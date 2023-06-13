Украинские врачи больше не будут отмечать профессиональный праздник в один день с теми, кто ежедневно убивает.

Отныне в Украине медики будут отмечать профессиональный праздник 27 июля.

Соответствующий указ №327/2023 "О Дне медицинских работников" подписал сегодня, 13 июня, президент Владимир Зеленский, сообщает Офис главы государства.

"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, удостоверяя преданность медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения - День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, признан утратившим силу другой указ - от 3 июня 1994 г. №281/94 "О Дне медицинского работника".

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения, комментируя указ президента, отметили, что украинские врачи, которые спасают сотни жизней, больше не будут отмечать профессиональный день с теми, кто ежедневно убивает мирное население.

"Отныне они не будут объединены этой датой с российскими убийцами, которые за время полномасштабной войны унесли жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте. 27 июля - это новый день, когда украинцы будут отдавать дань уважения героическим медикам, храбрым и несокрушимым, которые ежедневно под сиренами и взрывами спасают других. Круглосуточно они лечат тех, кто в этом нуждается, выхватывают из лап смерти раненых, принимают в этот мир новых украинцев", - говорится в комментарии Минздрава.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня Владимир Зеленский подписал закон №9278 "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов".

Согласно документу, 9 мая больше не будет у украинцев "праздником победы" и выходным. Отныне в Украине установлено, что 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов и это выходной день. 9 мая украинцы будут отмечать День Европы.

Кроме того, Православная церковь Украины рекомендовала перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь, который использует РФ. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

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