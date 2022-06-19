День медика 2022 отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается Международный день медицинского работника. В этом году праздник выпал на 19 июня. Сегодняшний праздник отмечается в основном в постсоветских странах, а всемирный день врача установлен 3 октября.

Медик - одна из самых важных и ответственных из существующих в мире профессий. Ежедневно украинские врачи спасают тысячи жизней, а во время войны медики усердно трудятся в тылу и приближают нас к победе. УНИАН рассказал историю праздника и подобрал трогательные поздравления врачам.

День медика: история праздника

День медика был установлен в СССР в 1980 году и праздновался в третье воскресенье июня. После обретения независимости праздник был официально установлен в Украине в ту же дату в 1994 году. Этот день посвящен врачам, медсестрам, лаборантам, санитарам.

Ежегодно в честь праздника проводятся лекции, конкурсы, семинары, выставки, информационные мероприятия для школьников и студентов. Многие медицинские вузы устраивают день открытых дверей. В этот день медики получают премии и грамоты, а также подарки и поздравления от близких.

С Днем медика 2022: поздравления в стихах и прозе

С Днём медика мы поздравляем

И всей душой вам пожелаем:

Счастья, радостных моментов,

Любви, улыбок пациентов,

В семье здоровья, понимания,

Во всех делах своих старания,

Чтобы ценили на работе,

И были вы всегда в почёте!

***

С Днем медика сегодня поздравляю!

Спасибо за нелегкий важный труд.

Пусть счастье ваше сердце наполняет,

Пусть дома близкие, родные всегда ждут.

Энергии, здоровья, вдохновения,

Пусть тело бодрость излучает, как фонтан.

Пускай хорошим будет настроение,

Любви, тепла, добра желаю вам!

***

Работы вашей нет важней на свете!

Профессия — издревле и навек.

Ведь знают все, и взрослые, и дети,

Что доктор — самый главный человек!

С Днем медика душевно поздравляем.

Хотим, чтоб вам всегда, во всём везло.

Тепла и процветания желаем,

Идти вперед, болезням всем назло!

***

С Днем медика сегодня поздравляем

Всех тех, кто, не жалея сил своих,

Больных теплом, заботой окружает,

Пускай судьба оберегает их!

Пусть счастье и удача с вами рядом

Идут по жизни, за руку ведут.

Любви, здоровья, большего не надо.

Пусть дни побольше радости несут!

***

Как услышишь "Будь здоров!",

Сразу вспомнишь докторов.

Тех, что нам спешат на помощь,

Чей совет всегда готов.

Носят белые халаты

Симпатичные ребята.

Анатомия — на "пять"!

Мы их будем поздравлять.

***

Лечить людей — благое дело,

Важней нет дела на земле,

Здоровый дух в здоровом теле,

В больном — жизнь тлеет на нуле.

Лечить людей — благое дело,

Призванье это не для всех,

Оно для тех, кто может смело

Забыть себя ради других.

***

Пусть День медика поможет

Воплотить мечты смелей,

Пусть печали не тревожат,

И везёт в любой из дней!

Всё на свете удаётся,

И всё будет по плечу,

Пусть успехи ярче солнца

Улыбаются врачу!

***

Ты спасаешь людям жизни

Лечишь раны, травмы их.

Верный друг своей отчизны

Самый важный средь других.

Праздник медика сегодня

Поздравляем тебя с ним.

Много сил тебе, терпения.

Мы тебя благодарим.

***

Прогонит любые болезни.

Развеет любые сомнения.

Нет в мире работы полезней.

Да-да, без преувеличения!

Осмотрит, услышит.

И вылечит раны.

Конечно же, доктор.

Мы будем здоровы.

***

С Днем медика! От всей души желаю огромного здоровья, успехов в работе, благодарных пациентов, и чтобы работа приносила не только пользу, но и радость, а также финансовое благополучие. Будьте счастливы, активны, любимы и позитивны всегда!

***

С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

***

Поздравляю с Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

***

С Днем медицинских работников! Успехов в вашем благородном и нужном деле, здоровья, любви, тепла и всего, что включает слово "счастье". Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.

С Днем медика 2022: красивые открытки и картинки

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