Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия хотят продлить запрет на импорт украинской агропродукции.

Украина считает "категорически неприемлемым" намерение пяти соседних стран Европы продлить запрет на импорт украинской аграрной продукции и расширить его за счет дополнительных видов продукции. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В дипломатическом ведомстве отметили, что односторонние ограничения на украинский импорт не соответствуют "духу и букве" Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС.

"Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", – говорится в заявлении.

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МИД обратился к руководству Евросоюза и причастным странам с призывом найти сбалансированное решение, которое было бы основано на законодательстве ЕС и положениях Соглашения об ассоциации.

Соседи "банят" украинский агроэкспорт

Как писал УНИАН, накануне министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сообщил, что его страна вместе с Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией выступают за продление до конца года запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны. Текущий срок запрета истекает 15 сентября.

Кроме того, участники этого "клуба" выступают за расширение запретов на импорт украинской продукции. Например, Польша хочет запретить украинскую малину. Другие страны имеют свои пожелания на этот счет.

Отметим, что этот запрет действует с весны. Вышеупомянутые страны получили проблемы с собственными фермерами, когда на их внутреннем рынке появилось много дешевой украинской продукции, которую невозможно было экспортировать морем.

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