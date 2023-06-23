Кирилл Барашков отметил, что хотел обезопасить свою семью.

Киевлянин Кирилл Барашков обустроил комфортный бункер в частном секторе под Киевом для целой улицы. Укрытие смекалистому украинцу обошлось всего лишь в 18 тысяч долларов.

В комментарии ТСН мужчина рассказал, что работает адвокатом и очень много волонтерит. Он с семьей живет в селе Крюковщина

"Свой бункер построил на нашей улице в частном секторе. Всех это так заинтересовало, будто я построил машину смерти для России. Здесь все очень просто — хотите уберечься, собирайтесь вместе и стройте. Ничего сложного в этому нет", - объяснил Барашков.

Видео дня

Бункер находится на глубине пяти метров и похож на обычный погреб с евроремонтом. Помещение имеет длинную лестницу, комнату на 14 квадратных метров, а также хозяйственную каморку. Укрытие сверху защищено двумя метрами армированного бетона, а для удобства стены оббили вагонкой. Единственное, что не соответствует стандартам – только один вход, но на случай, если его завалит, есть инструменты для деблокации.

По словам мужчины, построить бункер он решил после "прилетов" 10 октября 2022 года. Он заверил, что укрытие построили по всем стандартам. Работы заняли два месяца и с декабря 2022 года в нем прячутся от российских ракет не только семья Барашкова, но и соседи, которые также имеют доступ к укрытию.

"В бункере все демократично. Не слышно внешнего шума, можно спокойно спать, что я иногда делаю. Хоромов не строил. Есть лестница вниз, а там комната – она рассчитана на несколько человек. На стенах есть символические украшения – пару грамот и государственные символы, картина. Достаточно мягкой мебели, чтобы посидеть выспаться или культурно отдохнуть", - отметил хозяин бомбоубежища.

Укрытие оборудовали камином для отопления, двойной вентиляцией, электрообогревателем, Интернетом, а также сделан запас воды и установлен биотуалет.

"Я считаю, что такой бункер сейчас самая нужная вещь для жизни в наших условиях. Но наши люди ждут пока им кто-то построит, ходят в грязные подвалы или жалуются, что власть не ремонтирует бомбоубежищ. Странно это наблюдать – полный Эпицентр народа, который покупает все для ремонта квартир, к которым может прилететь вражеская ракета. Да вы возьмите люди добрые, скиньтесь и постройте для себя такую ​​надежную штуку! Чтобы хотя бы детей своих защитить", – возмущается Барашков.

По его словам, бункер обошелся в 18 тысяч долларов. Он указал, что на 1,5 миллиарда гривен, которые выделила власть на обустройство укрытий в Киеве, можно было бы построить с нуля сотни таких бункеров.

Укрытия в Киеве - что известно

8 июня 2023 года депутаты Киевсовета поддержали выделение дополнительных 0,5 млрд грн на ремонты подвальных помещений жилых домов, используемых как укрытия. Кроме того, выделили 50 млн грн на эксплуатацию, техобслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования в качестве укрытий, и 200 млн грн. - на капремонт укрытий в медучреждений.

Городской глава Виталий Кличко сообщил, что в 2022 и 2023 годах на ремонты укрытий выделили было 1,2 млрд грн. В то же время в ходе проверки обнаружили, что 14% из определенных укрытий не соответствуют техническим требованиям и не могут использоваться как защитные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: