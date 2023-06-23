Киевлянин построил за свой свет бункер для всей улицы / фото ТСН

Киевлянин Кирилл Барашков обустроил комфортный бункер в частном секторе под Киевом для целой улицы. Укрытие смекалистому украинцу обошлось всего лишь в 18 тысяч долларов.

В комментарии ТСН мужчина рассказал, что работает адвокатом и очень много волонтерит. Он с семьей живет в селе Крюковщина

"Свой бункер построил на нашей улице в частном секторе. Всех это так заинтересовало, будто я построил машину смерти для России. Здесь все очень просто — хотите уберечься, собирайтесь вместе и стройте. Ничего сложного в этому нет", - объяснил Барашков.

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Бункер находится на глубине пяти метров и похож на обычный погреб с евроремонтом. Помещение имеет длинную лестницу, комнату на 14 квадратных метров, а также хозяйственную каморку. Укрытие сверху защищено двумя метрами армированного бетона, а для удобства стены оббили вагонкой. Единственное, что не соответствует стандартам – только один вход, но на случай, если его завалит, есть инструменты для деблокации.

В укрытие ведет длинная лестница / фото ТСН

По словам мужчины, построить бункер он решил после "прилетов" 10 октября 2022 года. Он заверил, что укрытие построили по всем стандартам. Работы заняли два месяца и с декабря 2022 года в нем прячутся от российских ракет не только семья Барашкова, но и соседи, которые также имеют доступ к укрытию.

"В бункере все демократично. Не слышно внешнего шума, можно спокойно спать, что я иногда делаю. Хоромов не строил. Есть лестница вниз, а там комната – она рассчитана на несколько человек. На стенах есть символические украшения – пару грамот и государственные символы, картина. Достаточно мягкой мебели, чтобы посидеть выспаться или культурно отдохнуть", - отметил хозяин бомбоубежища.

Укрытие оборудовали камином для отопления, двойной вентиляцией, электрообогревателем, Интернетом, а также сделан запас воды и установлен биотуалет.

"Я считаю, что такой бункер сейчас самая нужная вещь для жизни в наших условиях. Но наши люди ждут пока им кто-то построит, ходят в грязные подвалы или жалуются, что власть не ремонтирует бомбоубежищ. Странно это наблюдать – полный Эпицентр народа, который покупает все для ремонта квартир, к которым может прилететь вражеская ракета. Да вы возьмите люди добрые, скиньтесь и постройте для себя такую ​​надежную штуку! Чтобы хотя бы детей своих защитить", – возмущается Барашков.

В бункере есть камин для обогрева, интернет, запас воды и вентиляция / фото ТСН

По его словам, бункер обошелся в 18 тысяч долларов. Он указал, что на 1,5 миллиарда гривен, которые выделила власть на обустройство укрытий в Киеве, можно было бы построить с нуля сотни таких бункеров.

Укрытия в Киеве - что известно

8 июня 2023 года депутаты Киевсовета поддержали выделение дополнительных 0,5 млрд грн на ремонты подвальных помещений жилых домов, используемых как укрытия. Кроме того, выделили 50 млн грн на эксплуатацию, техобслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования в качестве укрытий, и 200 млн грн. - на капремонт укрытий в медучреждений.

Городской глава Виталий Кличко сообщил, что в 2022 и 2023 годах на ремонты укрытий выделили было 1,2 млрд грн. В то же время в ходе проверки обнаружили, что 14% из определенных укрытий не соответствуют техническим требованиям и не могут использоваться как защитные сооружения.

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