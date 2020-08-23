Календарь событий: День независимости Украины, гибель Помпеи, канадский «Эдисон», первые мотоцикл и пылесос, прародитель чипсов, история «Книги рекордов Гиннеса» и самый чистый источник в мире

24 августа

В Украине - государственный праздник - День Независимости. Он был учрежден в 1992 году постановлением Верховной Рады. Отмечается в честь принятия в этот день парламентом «Акта провозглашения независимости Украины», что стало следствием всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. 20 февраля 1992 года Верховная Рада в своем постановлении «О Дне независимости Украины» указала: «Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины». В этом году празднование будет нестандартным, свои коррективы внес коронавирус. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных масштабных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в столице будут Михайловская и Софийская площадь.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, 24 августа 79 года нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение вулкана - Везувия. Это привело к гибели трех городов – Помпеи, Геркуланума, Стабий и нескольких небольших селений. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеи погибло около 2 тысяч человек. Среди погибших был римский историк Плиний Старший, он попытался приблизиться к Везувию на судне и лучше рассмотреть в плане научного исследования извержение и оказался в одном из очагов катастрофы.

24 августа - День рождения чипсов. В этот день 1853 года Джордж Крам – темнокожий шеф-повар ресторана отеля Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс штата Нью-Йорк впервые приготовил картофельные чипсы. Вскоре «саратогские чешуйки» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Тэппенден начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они подавались покупателям в бумажном кульке, украшенном рекламой заведения Тэппендена. Затем появились чипсы из моркови, свеклы, редьки, яблок, груш и экзотических фруктов. В 1926 году стали продавать чипсы в вощеной бумаге, чем были сняты проблемы с хранением и перевозкой их на дальние расстояния. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. А в 1970 году их было впервые продано более чем на 1 млрд долларов. На сегодня рекорд побит в разы - только в США на чипсы люди тратят свыше 6 млрд долларов в год.

В 1869 году была запатентована первая вафельница. Ее создатель - американец голландского происхождения Корнелиус Свартхаут. Вафельница была в виде двух частей, которые соединялись вместе проволокой. Нагревали ее на углях или костре, для полной готовки переворачивали на обе стороны. С этого маленького открытия началась вафельная эпоха в США, что послужило учреждением праздника в Америке – Дня вафель.

В 1906 году в этот день президент США Теодор Рузвельт издал указ, обязывавший все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки.

В 1995 году была представлена операционная система Windows 95.

В 2006 году Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы и отнесен в разряд карликовых планет.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день странной музыки и День извержения Везувия.

Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара и Марии.

25 августа

Вторник «отдыхает» от официальных международных праздников, но богат значимыми датами. К примеру, в 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и власти Венеции новое устройство - телескоп.

25 августа - День рождения консервной банки. В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. История изобретения такова: в 1795 году Наполеон предложил своим соотечественникам премию за изобретение простого и доступного способа сохранения еды в размере 12 тысяч франков. Долгие годы многие пытались достичь этого, но удалось только Дюранду, он оказался самым изобретательным. Особенно заинтересовались его открытием англичане. В 1813 году британская армия начала массово пользоваться первыми поставками продовольствия в удобных консервных банках. Сейчас в мире используют практически более 600 видов и размеров удобной тары, среди которых на первом месте – консервная банка. Это изобретение нельзя переоценить, так как оно актуально во все времена и несет огромную пользу человечеству.

В 1819 году в швейцарских Альпах был обнаружен источник, которому дали имя Саския и зарегистрировали по международным стандартам под номером 64. До сих пор вода из него считается самой чистой на Земле, целебной и насыщенной минеральными солями в самой правильной пропорции.

В 1875 году впервые вплавь был преодолен Ла-Манш. Это сделал Мэттью Уэбб.

В 1987 году в СССР был издан указ о проверке населения на СПИД, предполагавший наказание за заражение и высылку из страны инфицированных иностранцев.

Еще 25 августа - день рождения операционной системы Linux. Открытие принадлежит финскому студенту Линусу Торвальдсу. Итоговая стоимость проекта составила примерно 1,4 млрд долларов. Но и по сей день разработчики вкладывают в Linux огромные средства, что позволяет системе активно развиваться. Linux – понятие общее, под этим названием объединено множество операционных систем из категории Unix, связанных одноименным ядром. Они могут находиться как в открытом, так и в закрытом доступе, а распространяются, как правило, бесплатно. Linux пользуется огромной популярностью: лидирует на рынках наиболее мощных компьютеров (97%), интернет-сервисов (60%) и смартфонов (доля Android равна 85%).

Неофициальный праздник - День лазанья по деревьям.

Именины у Александра, Аникиты, Капитона, Сергея, Фёдора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия и Антона.

26 августа

В среду также нет официальных международных праздников, но без важных дат не обошлось. Так, в 1743 году в Англии были опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, разработанные британским боксером Джеком Броутоном.

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина, заложившая основы буржуазного права в Европе.

В 1801 году Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания, что произвело переворот в автомобилестроении.

В 1928 году произошло событие, в корне поменявшее взаимоотношения в сфере услуг. В этот день тридцатилетняя Мэй Донахью из Глазго с подругой отдыхали в шотландском городке Пейсли. В кафе они заказали модный коктейль - имбирное пиво с мороженым. Хозяин кафе в их присутствии залил мороженое пивом и оставил бутылку из темного стекла на столе. Решив долить пива, девушки увидели, что из горлышка выпала дохлая улитка. Мэй Донахью стала плохо, и она обратилась к врачу, который диагностировал гастроэнтерит. С подругой, которая ела и пила то же самое, ничего не случилось. Донахью подала иск к хозяину кафе Френсису Мингелле и владельцу пивоварни Дэвиду Стивенсону с требованием компенсации в размере 550 фунтов стерлингов, который перерос в одно из знаменитейших дел в истории английского Общего права, известное как дело «Донахью против Стивенсона». И хотя палата судей была на стороне Донахью, она не имела доказательств, что улитка стала причиной болезни желудка и не получила компенсацию в судебном порядке. Но после смерти Стивенсона его наследники решили заключить мировое соглашение во внесудебном порядке и в 1934 году выплатили Донахью 200 фунтов. С тех пор дело «Донахью против Стивенсона» стали называть заложившим основы современного английского права и судебной защиты прав потребителей.

В 1947 году командование США в Италии сняло запрет на свадьбы американских солдат с итальянскими девушками.

В 1952 году впервые в мировой практике было введено фторирование водопроводной воды.

В 1973 году Университет штата Техас в Арлингтоне стал первым ВУЗом, включившим в свою программу курс изучения танца живота.

В 2009 году был введен в эксплуатацию самый высокогорный газопровод «Дзуарикау - Цхинвал».

Неофициальные праздники - День устраивания секретиков и День музыкальной йоги.

Именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона.

27 августа

В Украине очень вкусный праздник - День сала. Без этого продукта тяжело представить себе украинский стол. Причем любовь украинцев к салу оправдана. Сало - это не только вкусный, но и полезный продукт. Диетологи говорят, что именно любовью к салу объясняется живучесть украинской нации. Поэтому не забудьте сегодня в честь праздника съесть кусочек сала. Приятного аппетита!

Еще в этот день в 1783 году над Парижем был осуществлен первый полет шарльера - аэростата, наполненного «летучим газом». Запустил воздушный шар, наполненный водородом, французский физик-изобретатель Жак Шарль, будущий президент Французской академии. Правда, этот эксперимент прошел спустя два с половиной месяца после запуска воздушного шара братьев Монгольфье. Шарль до последнего дня своей жизни оспаривал у братьев первенство в воздухоплавании.

В 1855 году в Лондоне была продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.

В 1859 году полковник Эдвин Дрейк близ американского города Тайтатствилла, штат Пенсильвания, пробурил первую нефтяную скважину. Эта дата считается началом развития американской нефтяной промышленности.

В 1875 году французский химик Лекок де Буабодран открыл предсказанный Менделеевым элемент галлий.

В 1900 году в Англии открылось движение первых междугородних автобусов.

В 1908 году в Бельгии был создан футбольный клуб «Андерлехт».

В 1912 году Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана.

В 1940 году в Нью-Йорке была продемонстрирована первая цветная электронная система, пригодная для практического применения, автором которой был венгерский эмигрант Питер Карл Голдмарк. Работы по усовершенствованию этого изобретения продолжались до 1950 года, а в 1951 году американская радиовещательная компания CВS (Columbia Broadcasting System) открыла цветное телевещание в Нью-Йорке, Бостоне и других городах США. С 1953 года в США было начато цветное телевещание по системе NTSC, ставшей стандартной в Канаде и других странах Западного полушария, а также в Японии. В 1966 году была создана советско-французская система цветного телевидения SECAM, введенная в эксплуатацию с октября 1967 года. В 1962–1966 годах в ФРГ была разработана система цветного телевидения PAL, внедренная год спустя также в Великобритании, Нидерландах и других странах Западной Европы, а также в Австралии.

В 1946 году в США было испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота.

В 1955 году вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса. Ее история началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех: золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и издать об этом книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс», в честь древнего родового имени семейства сэра Хью.



Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. Работа над книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств – братьям Норрису и Россу Макуиртерам. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов, по поводу их подлинности.



В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. На следующий год «Книга» возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях и курьезах. К примеру, 27 августа 1994 года гиннессовские эксперты зафиксировали рекордную дальность плевка вишневой косточкой – 28,98 м, выполненного неким Хорстом Ортманном в немецком Лангентале. Сегодня «Книга рекордов Гиннесса», издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

Неофициальные праздники - День пролетающих облаков и День ленточек.

Именины у Аркадия, Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Феодосия, Фёдора, Михея, Василия, Евдокии, Александры и Николая.

28 августа

Пятница также богата значимыми датами. В этот день в 1565 году был основан Сан-Агостин - Флорида, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке.

В 1850 году в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию. В основу сюжета оперы положена легенда о прекрасном рыцаре, приплывающем неведомо откуда, в ладье, запряженной лебедем, чтобы избавить от смертельной опасности всеми покинутую и преследуемую девушку. Герой спасает ее от врагов и берет в жены. Много лет живут они счастливо, но неожиданно возвращается лебедь, и незнакомец исчезает так же таинственно, как и появился. Со сказанием о Лоэнгрине Вагнер познакомился в 1841 году, но лишь в 1845 году набросал эскиз поэтического текста либретто, а еще год спустя начал писать музыку. В 1847-м автор закончил клавир оперы, а в марте 1848 года – партитуру. Запланированная премьера в Дрездене не состоялась из-за начала революции в Германии, в которой автор «Лоэнгрина» принял активнейшее участие. После поражения революции опасавшемуся ареста композитору пришлось эмигрировать. Вагнер увидел свою оперу на сцене лишь через одиннадцать лет после премьеры.

В 1914 году совершил свой первый полет первый цеппелин с крестообразным хвостом - «LZ-27». Выполнив около 50 полетов, он разбился в 1916 году во время вынужденной посадки.

В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника. По «Би-Би-Си» были переданы его приметы.

В 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром. Гоночная трасса, расположенная рядом с королевским парком «Монца», уже несколько раз перестраивалась и является постоянным (за исключением одного года) местом проведения Гран-при Италии в гонках «Формулы-1».

В 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота». Отец-основатель - Киитиро Тоеда.

В 1961 году в Торонто был открыт Хоккейный зал славы.

В 1963 году был открыт самый длинный в мире понтонный мост - около 2,5 км, который связал Сиэтл и Беллевью.

В 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.

Неофициальные праздники - День надутых губ и День запрокидывания головы.

Именины у Марии, Александра и Максима.

29 августа

29 августа в нашей стране отмечается День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины. Его учредил в 2019 году президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил 24 августа во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева. «Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины», - сказал Зеленский.

Еще в Украине - День авиации, учрежденный указом президента в 1993 году, и День дальнобойщика. Эти праздники отмечаются в последнюю субботу августа. Поздравляем всех причастных к этим датам!

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2009 года по инициативе Казахстана. Дата неслучайная: 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. С середины 20 века - со времени начала испытаний ядерного оружия - их было проведено почти две тысячи. Опустошительным последствиям испытаний для жизни людей, не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, уделялось мало внимания. Опыт и история продемонстрировали ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и разрушительным.

В 1758 году в этот день в Нью-Джерси была создана первая индейская резервация.

В 1782 году британский линейный корабль «Ройал Джордж» затонул на рейде Портсмута. Из 1200 человек на борту погибли более восьмисот.

В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

В 1883 году в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую в мире электроплиту. Этого изобретателя и предпринимателя называют «канадским Эдисоном». Он родился в Оттаве 24 июня 1855 года. Поработал телеграфистом и менеджером в канадских телефонных компаниях, в том числе и в знаменитой компании Белла. Позже основал компанию Ахерн и Соппер, которая на самом деле являлась простым магазинчиком электротоваров. А вот еще через какое-то время на свет появляется компания Ottawa Electric Company, которая обеспечила родной город Томаса – Оттаву электрическими фонарями и стала предшественницей Hydro Ottawa Company. За свою жизнь Ахерн получил 9 патентов на изобретения в сфере электротехники. Удивительно, но патента на электрическую плиту среди них нет. Вообще с плитой все очень необычно. В 1883 году Ахерн просто показал, как можно готовить пищу, используя свойства электрического тока. Понять сейчас, как выглядел тот предмет, который и явился первой в мире электрической плитой, – не представляется возможным. Сам Ахерн о нем забыл на 9 лет. В 1892 году в отеле Windsor в Оттаве был устроен прием в честь дорогих гостей. Томас Ахерн предоставил свое изобретение для приготовления ужина. Как тогда написала канадская пресса: «ужин приготовили при помощи прирученных молний», но сама еда всем понравилась. И снова об этом изобретении забыли. Сам Ахерн так и не занимался бытовым развитием электрических плит. Томас Ахерн умер в 1938 году в возрасте 82 лет. Он оставил после себя процветающую электрокомпанию и стал основателем целой династии канадских предпринимателей в электропромышленности.

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл. Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошел стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем». Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, это сделал его сын - Адольф Даймлер. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 куб. см имел мощность 0,5 л.с. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: «Это - не машина, это - костедробилка. Я вас поздравляю!». И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.

В 1929 году немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» завершил первое кругосветное путешествие.

В 1966 году легендарная группа «The Beatles» дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Закончили они его под бурю оваций песней Литтла Ричарда «Long Tall Sally».

В 2009 году во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона. 29 августа - его день рождения.

Неофициальные праздники - День гуляний по крышам, День бархатных туфелек и Международная ночь летучих мышей.

Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана и Якова.

30 августа

В воскресенье - Международный день жертв насильственных исчезновений, учрежденный Генассамблеей ООН. Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления. Проблемой насильственных исчезновений занимается организация Amnesty International. Традиционно в этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.

В последнее воскресенье августа в Украине профессиональный праздник отмечают шахтеры. День шахтера установлен указом президента в 1993 году. Украинские шахты считаются одними из самых опасных в мире, добыча угля ведется в крайне сложных горно-геологических условиях. Более половины из них считаются опасными из-за выбросов метана и угольной пыли. Кроме того, большинство шахт требуют модернизации. Но пока все эти проблемы остаются нерешенными. Как и реформирование угольной отрасли нашей страны в целом.

В 1860 году был запущен первый британский трамвай - Birkenhead Street.

В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа.

В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.

В 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос. Бут обратил внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений и решил, что было бы гораздо практичнее всасывать пыль. Для проверки идеи Бут положил платок на сиденье обеденного стула и попытался всосать ртом как можно больше пыли. Обнаружив, что пыль собралась на нижней части платка, он понял, что его идея работоспособна. Бут сконструировал большое устройство, известное как Puffing Billy, приводимое в движение сначала нефтяным, а потом электрическим мотором. Устройство перевозилось лошадьми и парковалось снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, протягивавшийся через окно. Бут основал British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов Бута была королева Виктория, а также британское адмиралтейство: очистив от пыли бараки британских моряков, компания Бута положила конец эпидемии чумы. Интересен случай, происшедший с Бутом после чистки монетного двора: его задержала полиция, обвинив в краже золота. Дело в том, что Бут забыл выбросить пыль, и в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка. В первые годы XX века в Британии даже вошли в моду vacuum cleaner parties: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие Бута чистят ковры в доме.

В 1963 году, чтобы уменьшить риск «случайной» ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном была установлена «горячая линия».

В 1973 году в Кении была запрещена охота на слонов.

В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software. Этот день разработчики браузера считают «днем рождения» Opera.

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы, осилив 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Неофициальные праздники - День рождения компакт-кассеты, День доставленных посылок и Международный день вина «Каберне Совиньон».

Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..