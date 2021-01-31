Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

1 февраля

С понедельника стартует Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Она продлится по 7 февраля. Впервые ее провели в 2011 году. История такова: 20 октября 2010 года на 34-м пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН признала необходимость развития диалога между разными конфессиями и религиями для укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми. В подтверждение этого была издана резолюция, которая провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями.

Есть в понедельник и значимые даты. Так, в 1587 году стоялось подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт.

В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

В 1790 году в Нью-Йорке впервые собрался Верховный суд.

В 1814 году произошло катастрофическое извержение вулкана Майон на острове Лусон, в результате которого поток лавы полностью уничтожил город Сагзава, погибли свыше 1200 человек.

В 1865 году было отменено рабство в США.

В 1884 году было опубликовано первое издание Оксфордского словаряанглийского языка.

В 1893 году Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон - «Черная Мария».

В 1920 году была образована Королевская канадская конная полиция - федеральная полиция, отвечающая за государственную безопасность.

В 1930 году «Таймс» опубликовал первый кроссворд.

В 1949 году фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

В 1958 году был запущен в космос первый американский спутник.

В 1971 году федеральное исследование в США засвидетельствовало, что каждый третий студент курит марихуану.

1 февраля 1973 года впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Спустя два месяца уже десять из них заняли места в операционном зале. А еще через четверть века, в феврале 2001 года, женщина села и в кресло главы Лондонской биржи. Это была Клара Ферс, хрупкая блондинка, мать троих детей и обладательница огромного состояния. В момент назначения ей было 43 года, 21 из которых она проработала в лондонском фондовом мире - Сити. Как философски заметил один из брокеров-ветеранов: «С хаосом, порожденным мужчинами, справиться может только женщина». Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) считается самой интернациональной - на нее приходится около 50% международной торговли акциями, является акционерным обществом, чьи акции на ней же и обращаются. Это - третья по обороту биржа после Нью-Йоркской и Токийской.

В 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

В 1996 году Эритрея перешла на Григорианский календарь.

16 января 2003 года стартовал американский космический корабль «Колумбия». 16-дневное пребывание «Колумбии» на орбите было полностью посвящено проведению научных экспериментов. Полет шаттла называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносился несколько раз (он должен был стартовать еще в августе 2002 года, следующая дата старта была назначена на ноябрь). Накануне обсуждался вопрос наличия в «Колумбии» микротрещин. В системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство было признано безопасным для членов экипажа. Во время старта были предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с тем, что на борту челнока находился первый израильский астронавт Илан Рамон, один из лучших в Израиле боевых пилотов. В небо на всякий случай были подняты истребители. Они контролировали воздушное пространство в радиусе 40 километров от космодрома. Морские корабли держали под охраной акваторию шириной в 50 километров. Однако с обеспечением безопасности полета с технической точки зрения все было не так благополучно. 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты. Причиной стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, образовавшийся от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте. При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого, что и привело к его разрушению. Все семь членов экипажа погибли: командир корабля Рик Хасбэнд, пилот Уильям МакКул, бортинженер Майкл Андерсон, научные специалисты Лорел Кларк, Дэвид Браун, Калпана Чавла и Илан Рамон. Калпана Чавла совершала свой второй полет, она была первой женщиной-астронавтом индийского происхождения. В течение почти пяти часов НАСА официально не подтверждало катастрофу и гибель экипажа. Лишь вечером на брифинге на космодроме на мысе Канаверал это сделал администратор НАСА Шон О'Киф. Он назвал 1 февраля трагическим «для семей астронавтов и всей нации». Президент США Джордж Буш лично позвонил семьям астронавтов, чтобы выразить соболезнования. В Вашингтоне над Белым домом и Капитолием были приспущены флаги.

В 2009 году Йоханна Сигурдардоттир стала первой женщиной на посту премьер-министра Исландии. Она также первая глава правительства в мировой истории, вступившая в официальный однополый брак.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День Робинзона Крузо, День «Измените свой пароль», День заглядывания за спину, День десерта кейк-поп, Всемирный день хиджаба, Международный день белого вина «Фурминт».

Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Януария, Астины и Екатерины.

2 февраля

Во вторник - Всемирный день водно-болотных угодий, призванный обратить внимание мира на ценность этой сферы. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в иранском Рамсаре и с тех пор носит название Рамсарской конвенции. В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году их стало 119, а в настоящее время – более 170 государств. Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список ООН, составляет 2337 с общей площадью 252 млн га.

Что касается значимых дат, то 2 февраля 1421 года при императореЧжуДи, во время празднования китайского Нового года, торжественно было завершено строительство Запретного города. Это - Гугун, буквально «Бывший дворец» - самый обширный дворцовый комплекс в мире: масштаб - 720 тысяч квадратных метров, 980 зданий. Находится в центре Пекина. Главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин. Отсюда Поднебесной правили 24 императора китайских династий Мин и Цин. В 1987 году «Запретный город» первым из китайских объектов был занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Включен ЮНЕСКО в число крупнейших в мире строений, сохранившихся с древних времен.

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес, впоследствии столицу Аргентины. Красивейший город Южной Америки - Буэнос-Айрес основывался дважды. Изначально город-крепость получил длинное название: «Сьюдад-де-Нуэстра-Сень-ора-де-Буэнос-Айрес». Это имя истолковывают как «Город Святой Девы Марии, покровительницы моряков» или «Город попутного ветра». Предание гласит, что, выйдя на берег, кто-то из матросов воскликнул: «Какой хороший воздух на этой земле!». «Буэно аире» – «хороший воздух». Отсюда и название города. Он постоянно рос, в основном благодаря доходам от контрабанды, и постепенно превращался в «Париж Южной Америки». Сегодня в аргентинской столице живут около 3 миллионов человек.

В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.

В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора получил патент на пробку для плотного, герметичного закрытия бутылок. В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и зачастую разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, Пейнтер изобрел пробку в форме короны. Она совершенно герметично закрывала бутылку. Была проста и экономична в изготовлении. В патенте № 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка. Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как бутылочное горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки. Кронен-пробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21.

В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони была основана Международная федерация лыжного спорта.

В 1935 году Леонард Килер - сотрудник лаборатории научных методов раскрытия преступлений при Северо-западном Университете - протестировал первый полиграф.

В 2009 году в Зимбабве произошла деноминация по курсу 1 000 000 000 000 к 1 монете национальной валюты.

Неофициальные праздники - День ежа, Международный день безопасного интернета, День самообновления, День ездовых собак, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день гавайской гитары.

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артёма, Павла, Захара и Семена.

3 февраля

В среду нет официальных международных праздников, но день насыщен памятными датами. К примеру, в 1637 году произошла «Тюльпаномания» в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника. Всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

В 1815 году в Швейцарии была основана первая в мире фабрика по производству сыра.

В 1870 году вступила в силу 15 поправка к Конституции США, которая прямо запрещала ограничение активного избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба.

В 1931 году произошло землетрясение в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии. Погибли 256 человек. Долгое время это землетрясение оставалось самым смертоносным стихийным бедствием в Новой Зеландии.

В 1958 году в Гааге был подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

В 1959 году в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и БаддиХолли. День их гибели вошел в историю как «День, когда умерла музыка».

В 1972 году в Иране, в стране с засушливым климатом, начался один из самых страшных природных катаклизмов в истории страны. Пришедшая с Кавказа пурга бушевала в течение шести дней. Погибли 4 тысячи человек. Эта метель считается самой смертоносной в истории. Для сравнения: самый разрушительный торнадо, произошедший в Бангладеш в 1989 году, унес 1300 жизней.

В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

В 2005 году в Китае вышла в свет самая дорогая в мире газета. Специальный выпуск EconomicDaily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (один экземпляр газеты обошелся в 8000 долларов).

Неофициальные праздники - Всемирный день свободной любви и День золотистого ретривера.

Именины у Агнии, Валериана, Евгения и Максима.

4 февраля

В четверг - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый с 2005 года. Проводится он по инициативе Международного противоракового союза (UICC) с целью привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от них. В Украине – более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется свыше 130 тысяч новых случаев. Стоит в очередной раз напомнить, что значительно снижает риск развития рака здоровый образ жизни – регулярная физическая активность и здоровое питание, отказ от вредных привычек.

В 1789 году 4 февраля Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

В 1794 году во время Великой французской революции Национальный конвент 4 февраля отменил рабство во Франции и ее колониях.

В 1824 году американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич из Бостона, именем которого названа одна из ведущих мировых компаний по производству автомобильных шин, представил публике резиновые калоши. Гудиер открыл способ вулканизации каучука, придававший изделиям эластичность. Так и появилась резина. Что касается калош, то патент на это изобретение Гудиер продал, причем выгодно.

4 февраля 1857 года в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения - долина Неандерталь в Германии - «неандертальцем». Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Ученые считают, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, они считаются нашими прямыми предками.

В 1941 году американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера - тефлона.

В 1945 году в Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция. Главы США, Британии и СССР - Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на четыре зоны оккупации.

В 1976 году 4 февраля в Гватемале произошло самое масштабное в истории землетрясение, в результате которого погибли 23 тысячи человек.

В 1977 году в этот день в результате аварии эскалатора в Чикагском метро 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это - крупнейший в истории инцидент на метрополитене.

В 2004 году 4 февраля был запущен Facebook. Эта крупнейшая на сегодня социальная сеть в мире была основана Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально веб-сайт назывался The facebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других вузов Бостона, а затем и для студентов любых учебных заведе6ний США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года, сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес электронной почты. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Его аудитория – более 2 миллиардов человек. Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

5 февраля

Пятница тоже «отдыхает» от официальных международных праздников. Но не от значимых дат. Так, в 1778 году Южная Каролина первой из штатов ратифицировала «Статьи Конфедерации и вечного союза» - первый конституционный документ США.

5 февраля 1783 года в итальянской Калабрии началось сильнейшее землетрясение, продлившееся 2 месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим, обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные последствиями самого продолжительного в истории землетрясения.

В 1916 году в Цюрихе открылось «Кабаре Вольтер» - место рождения дадаизма, авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Теоретики искусства считают, что из дадаизма берет свое начало постмодернизм.

В 1919 году заработала первая в Европе регулярная авиалиния - Берлин-Веймар.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый в мире светофор для пешеходов.

В 1958 году над островом Тайби, что у побережья американского штата Джорджия, столкнулись бомбардировщик B-47 и истребитель F-86, в результате чего произошел сброс бомбардировщиком в океан водородной бомбыMark 15. Последующие за этим поиски бомбы успехом не увенчались. Найдена она была только в 2004 году, однако поднять бомбу пока не удалось. По официальному отчету ВВС США, она не представляет серьезной угрозы, ведь боевая капсула в ней была заменена на учебную. Однако письмо помощника министра обороны США в Конгресс, написанное в 1966 году и рассекреченное в 1994, включает данные о том, что бомба содержала полностью собранную боеголовку с плутонием.

Неофициальные праздники - День разукрашивания планов на будущее, Всемирный день чтения вслух, Всемирный день «Нутеллы», День катастрофы.

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.

6 февраля

В субботу - Международный день бармена. Дата выбрана не случайно - 6 февраля празднуется День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Поэтому День святого Аманда стал профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Еще 6 февраля - Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах, Всемирный день отказа от мобильного телефона.

Есть в субботу и памятные даты. В 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи. Она, благодаря прокламации короля Карла II, получила статус золотой монеты королевства.

В 1918 году британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.

В 1936 году в Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры, которые открыл Адольф Гитлер.

В этот день в 1940 году архитектор Фридрих Пабст представил руководству Рейха план перестройки Варшавы, так называемый «План Пабста», предусматривающий полное разрушение города и строительство на его месте немецкого местечка со 130 тысячным населением. При этом довоенное население Варшавы составляло 1,5 миллиона человек.

В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Этот день считается рождением радиолокационной астрономии.

В 1958 году в Мюнхенеразбился самолет с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

Неофициальные праздники - День Боба Марли, День ступенек и лестниц, День замороженного йогурта, Праздник Сраоши, Международный день коктейля «Пискосауэр», Международный день саамов.

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.

7 февраля

В воскресенье нет официальных международных праздников. Но опять без значимых дат не обошлось. Так, в этот день в 1301 году Эдуард Карнарвонский стал первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына - будущего короля Эдуарда II, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».

В 1795 году Порт Хаджибей был переименован в Одессу.

7 февраля считается днем рождения огнетушителя. В 1863 году это изобретение было запатентовано в штате Вирджиния инженером Аланом Креем. Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется 17 веком. Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения тоже использовали воду.

В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организовал в Лондоне массовое шествие, вошедшее в историю как «Марш грязи». Более трех тысяч женщин, отвоевывая свои права, шли в холод и дождь по разбитым улицам столицы Британии - по Гайд-парку до Эксетер-Холла.

В 1998 году в северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла погибли более 4500 человек.

В 1998 году состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр. Сноуборд - скоростной спуск с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде, монолыже с окантовкой, имеющей крепление для ног. Спускаясь с горы, спортсмены выполняют различные акробатические элементы. Первое подобие сноуборда изобрел австриец Джек Буртшеет: в 1929 году он вырезал доску для катания из фанеры. Официально же основоположником сноубординга считается американец Том Симс. В 1963 году он начал кататься с гор на доске от скейтборда, а потом, усовершенствовав свое изобретение, стал первым в истории производителем сноубордов под маркой SIMS Snowboards. Изначально спортсмены держались за веревку, закрепленную на передней стороне доски. Позднее веревку заменили крепления, изменилась и сама форма сноуборда - он принял искривленный к центру вид. В отличие от горных лыж, сноуборд развивает меньшую скорость (100 километров в час против 150 километров в час), он легче в освоении и проще в управлении. Еще одна тонкость: сноубордисты стоят на доске не лицом, а боком относительно направления движения. Самыми успешными олимпийцами-сноубордистами за всю историю Олимпийских игр этого вида были представители Швейцарии и США.

Неофициальные праздники - День рождения огнетушителя, День полетов на луну, День числа Эйлера («e» Day).

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Нана Черная