Календарь событий: столкновение спутников на орбите Земли, прародительница стриптиза, День Святого Валентина, первые пароход, собака-полицейский и автогонка вокруг Земного шара, история Ватикана и как Брюссель "закопал" Сенну

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

8 февраля

Понедельник второй недели февраля «отдыхает» от международных официальных праздников. Но день богат на значимые исторические даты. Так, в 1587 году в этот день королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

В 1672 году Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставший основой классической механики, сделал доклад о теории природы света и цвета.

В 1816 году в Шотландии, в графстве Абердиншир, впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака. Это произошло при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски. Полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный бросаться на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. Такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Англии и Франции. Кстати, в Британии во второй половине 19 века для борьбы с преступниками была выведена новая порода служебной собаки – бульмастиф, отличавшаяся свирепым характером. В Германии первой полицейской собакой считается ротвейлер, который зарекомендовал себя как великолепный поисковик. Не менее охотно немецкие полицейские использовали в своей работе еще одну породу – доберманов.

В 1838 году Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Американский художник и первый президент Национальной академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Он загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Десять лет он занимался этой темой. И успех пришел.

В 1879 году на заседании Канадского королевского института Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.

В 1910 году в США была основана организация бойскаутов - «Boy Scouts of America». Слово скаут («scou») переводится с английского как «разведчик». Именно по примеру этого движения в СССР была основана пионерия.

В 1924 году в США в штате Невада по инициативе тюремного стоматолога Тернера впервые для казни преступника была применена газовая камера.

В 1956 году в Лондоненачалась эксплуатация двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом столицы Британии и самым узнаваемым автобусом в мире. За долгие годы вокруг «Рутмастеров» сформировалась целая культура. Например, первый ряд сидений на верхнем этаже считался «уголком влюбленных». Многие кондукторы, кроме исполнения своих основных обязанностей, зачастую развлекали пассажиров шутками, что создавало особую дружелюбную атмосферу. К тому же, они помогали входить и выходить из автобуса пожилым лицам и пассажирам-инвалидам, чем, по мнению жителей столицы Британии, сводилось на нет неудобство автобуса для таких пассажиров. В 2003 году было принято решение о прекращении работы этой модели автобусов, на то время на ходу было около 550 машин. Списанные «Рутмастеры» не сдаются на лом, а продаются всем желающим, цена автобуса для сторонних покупателей составляет около десяти тысяч фунтов стерлингов. Пять автобусов пополнили экспозицию лондонского музея общественного транспорта. Многие из этих автобусов вернулись на улицы Лондона, но теперь они возят туристов.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией.

Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана и Давида.

9 февраля

Во вторник - Международный день стоматолога. Этот профессиональный праздник отмечается в День святой Аполлонии. Дочь александрийского чиновника, уверовавшая во Христа, подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года. Есть легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей, и зубная боль утихнет.

Что касается исторических дат, то 9 февраля 1893 года в парижском кабаре «Мулен Руж» родился стриптиз. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза. Хотя, прародителем стриптиза можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. В наше время стриптиз стал явлением, вполне приемлемым обществом. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Стриптизерши считаются такими же обычными работницами, как, например, медсестра или продавец. Они платят налоги, растят детей. Для многих девушек выступление - лишь старт в карьере, никак несвязанной с демонстрацией тела.

Еще 9 февраля – День рождения волейбола. В 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс в спортзале Ассоциации молодых христиан руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган провел первый в мире матч новой игры в мяч. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы они была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч». В 1897 году специалистами был дан краткий отчет о волейболе и правилах игры, который был включен в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан. В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира.

9 февраля 1948 года в Токио был основан Всемирный центр айкидо - мощного оружия самозащиты. Создатель системы Уэсибой Морихэем собрал в него лучшее из традиционного боевого искусства. Используется айкидо при подготовке спецподразделений и полиции. В 1975 году была основана Международная федерация айкидо. Инициаторами ее создания были европейские организации. В 1984 году Международная федерация айкидо вступила во Всемирную ассоциацию международных спортивных федераций.

В 1963 году состоялся первый полет узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.

Неофициальные праздники - День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного интернета.

Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия и Ивана.

10 февраля

В среду - Всемирный день зернобобовых культур, учрежденный ООН в 2018 году по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо. История праздника следующая: в 2013 году Генассамблея ООН обратила внимание на роль зернобобовых в решении важных задач глобального характера - обладая высокой питательной ценностью, эти культуры способствуют решению проблем голода в отдельных регионах мира, а включение их в постоянный рацион питания положительно сказывается на здоровье людей. Способствовало этому обращение правительства Буркина-Фасо в ООН, в котором указывалось также на положительное влияние зернобобовых культур на плодородие почв, на их способность к произрастанию в условиях достаточно засушливого климата, а также на то, что зернобобовые обладают хорошей способностью к хранению. Учитывая эти факторы, на декабрьском заседании 2013 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2016 год Всемирным годом зернобобовых. Правительство Буркина-Фасо предложило учредить ежегодную дату, посвященную распространению информации о пользе зернобобовых культур.

В 1942 году первый в истории «Золотой диск», с покрытием слоем золота, выпущенный звукозаписывающей компанией RCA Victor, был вручен Гленну Миллеру. Запись песни «Чаттануги чу-чу».

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии – Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Документы вступили в силу 15 сентября1947 года.

В 2005 году МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Неофициальные праздники - День рождения утюга и День рассматривания лиц.

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия и Владимира.

11 февраля

В четверг - Международный день женщин и девочек в науке. Предыстория

появления праздника следующая: 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция, провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Учреждение новой даты стало очередным этапным шагом по реализации плана развития общества до 2030 года, известного как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определенный дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%.

Еще 11 февраля - Всемирный день больного. Он был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». В 1991 году Иоанну Павлу II был поставлен диагноз болезнь Паркинсона. Примечательно, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе. Впервые День отметили 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных. В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. Не болейте!

В 1809 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход. Считается, что первым идею создания парохода выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта. В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами. Через 30 лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул. Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения. А 11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

В 1929 Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений, подписанных 11 февраля. Латеранские соглашения включают систему договоров между итальянским государством и Святым Престолом о правовом урегулировании их взаимоотношений. Ватикан - карликовое государство, самое маленькое в мире, расположенное в Риме, столице Италии. В международном праве Ватикан - лишь территория, на которой расположен один из главных административных органов католической церкви - Святой Престол (собирательное название Папы и Римской курии). Посольства других стран аккредитируются не при Ватикане, а при Святом Престоле. Значительную часть территории занимает собор святого Петра и одноименная площадь, являющиеся центром поклонения католиков всего мира. Практически весь периметр страны (около 3200 метров) ограничен стеной, пресекающей незаконные проникновения. Государство берет свое название от Ватиканского холма, на котором оно и расположено. В древности жрецы этрусков, а позднее римлян, предсказывали на этом холме будущее, и, видимо, из-за этого холм и получил свое имя - «vaticinia», что на латыни означает «предсказание». Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Его избирают на пожизненный срок путем тайного голосования, на конклаве – собрании коллегии кардиналов – высших иерархов Римско-католической церкви. Для избрания на папский престол кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Высшими консультативными органами являются Вселенский собор Римско-католической церкви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. Административное управление государственными делами осуществляет Римская курия, состоящая из девяти конгрегаций (духовных ведомств), трех трибуналов, папских комиссий и иных ведомств. Армия Ватикана состоит из 110 швейцарских гвардейцев и является самой маленькой в мире. После военной реформы 1970 года, осуществленной Папой Павлом VI, эта гвардия осталась единственным вооруженным подразделением в Ватикане, сохранившим военные функции. Вооруженные средневековыми алебардами, шпагами и пистолетами, гвардейцы облачены в нарядные костюмы, созданные, по одной из версий, по эскизам Микеланджело Буонарроти.

В 1938 году BBC Television выпустила на экраны первую научно-фантастическую телепередачу по мотивам научно-фантастической пьесы, написанной Карелом Чапеком «R.U.R.».

В 1956 году состоялся первый полет военно-транспортного самолетаАн-8 под управлением летчиков-испытателей Я.И.Верникова (командир) и В.П.Васина (второй пилот) с аэродрома Святошин в Киеве.

В 1970 году был выведен на орбиту первый японскийискусственный спутник Земли «Осуми».

В 1978 году в Китае был отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

В 1991 году в Гааге была создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

Неофициальные праздники - День рождения парохода, Проводы наличности, Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day).

Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина и Ивана.

12 февраля

В пятницу - Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Дарвин - основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека - был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот. Набиравшие популярность в 1990-х годах в университетских кругах США идеи учреждения праздника, посвященного Дарвину, были претворены в жизнь в 2001 году. Тогда это выглядело как регистрация двумя активистами Амандой Чесворт и Робертом Стивенсом некоммерческой организации под названием «Программа Дня Дарвина». Впоследствии был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма. Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Дарвина часто подвергается критике, география празднования Дня расширяется. Он стал действительно международным.

12 февраля, практически накануне Дня Святого Валентина, отмечается Международный день брачных агентств. Кстати, этот профессиональный праздник появился в Украине - он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки 1 декабря 2010 года. Идею учреждения праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал очень популярным.

Также 12 февраля - Новый год по лунному календарю, который называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по всему миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны. Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий. Новогодний ужин - главная традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Еще считается, что в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества. 2021 – год металлического быка. Желаем удачи в этом году!

Еще 12 февраля - День Красной Руки, или День памяти детей-солдат, вынужденных принимать участие в войнах и вооруженных конфликтах. Этот день - призыв к действиям против практики призыва несовершеннолетних, в поддержку детей, лишенных нормального детства из-за военных конфликтов.

В 1429 году к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Так началась эпопея Жанны д’Арк.

В 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором ЧилиПедро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.

В 1554 году Джейн Грей, «королева на девять дней», была казнена по обвинению в узурпации власти. Она и ее муж были обезглавлены в Лондоне.

В 1855 году был основан Университет штата Мичиган.

В 1884 году Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки.

В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа был открыт астероидглавного пояса - «Жозефина».

В 1898 году произошло первое смертельное ДТП - Генри Линдфильд разбился в своей машине.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Это произошло благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс». Трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив назвали «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода». В нем участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Фаворитами гонки были американец Генрих Генцен, немецкий лейтенант Кеппен, барон Эдуард фон Шейнфогель. Их экипажи стартовали на автомобилях фабрик «Протос», «Цюст-Милан», «Томас-Флаер», соответственно. Французский экипаж Бурсье отправился на автомобиле «Де Дион-Бутон», итальянский экипаж Генри Хаага выбрал автомобиль «Бриксия-Зюст». Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток – Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем был признан американский экипаж. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томасе» пришлось заменить поврежденную коробку передач, а на «Протосе» – задний мост. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харра в штате Невада экспонирует «Томас-Флаер», а немецкий технический музей в Мюнхене - «Протос».

В 1908 году в Англии был опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.

В 1931 году Ватиканское радио было торжественно открыто Римским ПапойПием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.

В 1941 году пенициллин впервые успешно был применен для излечения больного.

В 1950 году 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, был создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Неофициальные праздники - Китайский Новый год, День прокладывания тропинок, Буддийский Новый год «Сагаалган», Международный день «На работу на велосипеде», День репродуктивного здоровья, Всемирный день холангиокарциномы.

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона и Петра.

13 февраля

В субботу - Всемирный день радио. Он учрежден в 2011 году ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз.

В 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля АнглииГенриха VIIIЕкатерина Говард.

В 1772 году французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом был открыт архипелагКергелен.

В 1858 году английские исследователи Африки Ричард Бертон и Джон Спик в ходе экспедиции, пытавшейся найти истоки Нила, открыли в восточной части Центральной Африки крупное озеро Танганьика.

В 1867 году в венском музыкальном зале «Диана» впервые был исполнен вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Он является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис на новогоднем венском концерте.

В 1867 году начались работы по перекрытию Сенны в Брюсселе, проводившиеся коллективом инженеров во главе с Анри Мо. Это стало одной из важных вех в истории Брюсселя, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации города. В настоящее время в черте города реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

В 1895 году французские изобретатели братья Люмьер получили патент на «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». История появления изобретения по легенде такова: однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. И к утру был готов замысел нового устройства, состоящего из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. В том же году в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа и было положено начало мирового кино.

В 1902 году землетрясение в Шемахе (Азербайджан) унесло жизни более трех тысяч человек.

В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

В 1962 году группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку ОкеанииПунчак-Джая.

В 1983 году 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре «Cinema Statuto» в Турине, во время демонстрации фильма «Невезучие».

Неофициальные праздники - Международный день презерватива, День подруг, День сладких снов, День рождения кинокамеры, День мирового кино, День бродячих дверей.

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.

14 февраля

В воскресенье - День Святого Валентина, или День всех влюбленных. Этот праздник существует уже более 16 веков. Главный «виновник» - христианский священник Валентин. История датируется примерно 269 годом, в то время Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов - браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Как только о происходящем узнал император, он решил такую «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. В последствии Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения Святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. Но именно из этой легенды родилась традиция в День Святого Валентина писать любовные записки - «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. Кстати, в Западной Европе День Святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США - с 1777 года. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День Святого Валентина в 30-е годы прошлого столетья, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Там День Святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. У страстных французов же в День Святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня Святого Валентина. В первую очередь, это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов.

14 февраля мир отмечает еще один праздник - Международный день дарения книг. Инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги. А еще Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника.

Есть 14 февраля неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире праздник - День компьютерщика. Дата выбрана не случайно - 14 февраля 1946 года научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

В Украине - День войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, а также День компьютерщика. Поздравляем всех причастных к этим датам!

14 февраля 842 года - День рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

14 февраля 1349 года – «Черная смерть»: по обвинению в распространении чумы в Страсбурге было убито около 2000 евреев, из них 900 сожжены заживо. Казимир III предоставил убежище уцелевшим евреям в Польше.

В 1779 году жителями Гавайских островов был убит знаменитый мореплаватель Джеймс Кук.

В 1876 году в США Александр Грэхем Белл получил патент, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.

В 1903 году было создано Министерство торговли США.

В 1907 году была основана Львовская галерея искусств.

В 1929 году произошла бойня в Чикаго. Это была расправа итальянских мафиози из группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено семь человек. Все происходило во время действия «сухого закона» в США.

В 1933 году в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.

В 1949 году впервые собрался Кнессет, парламент Израиля.

В 1961 году был открыт 103-й элемент, лоуренсий.

В 2003 году в возрасте 6,5 лет умерла клонированнаяовца Долли.

В 2005 году был создан сервис YouTube.

Неофициальные праздники - Международный день чудаков-одиночек, День влюбленных в библиотеку, День маленьких перевоплощений, Всемирный день исцеления звуком, День рождения французского языка, Всемирный день брака, Праздник пробуждения жизненных сил, Воскресенье аутизма.

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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