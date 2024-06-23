Он отметил, что отказ может поступить в случае, если нет свободного штата в бригаде.

Военные имеют право на отпуск за границей, если командир их части предоставит соответствующее разрешение, пояснил в эфире "Киев 24" адвокат Евгений Середницкий.

В частности, он отметил, что военным необходимо обращаться непосредственно к своему руководителю с соответствующим рапортом, в котором указать все обстоятельства выезда за границу. Например, военнослужащий может поехать в отпуск в другую страну к своей семье.

"Необходимо указать страну, в которую он уезжает, маршрут своего движения. Также, если знает – транспортное средство, пункт пропуска, который планирует. А также – обстоятельства, подтверждающие, что он едет к своим родным: свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Подает этот рапорт, желательно подавать его заранее. Многие пишут за 15 дней, я бы советовал это делать значительно раньше. Поскольку это не обязанность командира предоставить такой отпуск. Он передает соответствующую резолюцию руководителю воинской части и уже там принимается решение", – пояснил Середницкий.

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Он также добавил, что у командиров есть причины отказать военным в предоставлении возможности выехать за границу в отпуск.

"Отказ может быть связан с тем, что нет свободного штата, когда около 30% военнослужащих в части находятся или на лечении, или в отпусках, командировке, проходят где-то слаживание. Поэтому, к сожалению, могут быть и такие отказы", – объясняет Середницкий.

Кроме того, адвокат объяснил, может ли государство проконтролировать военнослужащего, чтобы он вернулся из отпуска из-за границы обратно в Украину.

"Проконтролировать это сложно, поэтому и уровень отказов может быть больше. Однако надо учитывать, что многие военнослужащие подписали контракт. И на них распространяется и действие Уголовного кодекса. Поэтому, я думаю, что такие случаи если и есть, то это очень редкие, единичные. Их надо отдельно и индивидуально разбирать", – добавил Середницкий.

В Украине продолжается мобилизация: важные новости

По информации The New York Times, в Украине продолжает увеличиваться количество военнообязанных, которые пытаются избежать мобилизации. Издание отмечает, что боясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец к кровавой окопной войне, мужчины проводят дни, сидя дома.

В то же время в Минобороны дали разъяснения относительно возможной отправки электронных повесток через приложение "Резерв+". Там отметили, что пока не будет принято соответствующее законодательство, функционал электронных повесток разрабатываться не будет.

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