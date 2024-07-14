Обязательное обновление данных до 16 июля не касается этой категории граждан.

Вследствие полномасштабной войны из Украины выехали около 6 миллионов граждан, среди которых были и подростки. Теперь некоторые из них достигли 17-летнего возраста и обязаны стать на воинский учет.

Как пишет издание "Кременчугский Телеграф", ежегодно с января по март ТЦК и СП проводят приписку юношей. Они должны пройти военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к службе. Также проверяют индивидуально-психологические и моральные качества, уровень физической подготовки, наличие специальности и образование. После этого юноши получат военно-учетный документ для призывников - приписное удостоверение.

В Кременчугском районном ТЦК и СП отметили, что сейчас нет официальных документов относительно того, как юноши за рубежом должны стать на учет.

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"Была информация, что над этим работают в правительстве - чтобы украинские консульства за рубежом могли брать юношей на воинский учет призывников. Но каких-то документов по этому поводу к нам не поступало. А потому мы пользуемся той нормативной базой, которая есть в настоящее время. То есть, чтобы стать на воинский учет призывников юноша должен лично прибыть в ТЦК с соответствующими документами и пройти военно-врачебную комиссию. Это нужно сделать в течение того года, когда юноше исполняется 17 лет. Только после этого призывник будет внесен в реестр и его данные появятся в приложении "Резерв+", - пояснил представитель ТЦК

В то же время по словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, обязательное обновление данных до 16 июля не касается этой категории граждан - они спокойно могут становиться на учет и после этого срока.

"О возможности сделать это в украинском консульстве за рубежом ничего сказать не могу. У нас таких документов пока нет. Возможно, на этот вопрос смогут ответить на "горячей линии" Минобороны", - добавил майор.

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Ранее УНИАН сообщал, что после 16 июля повестки будут рассылаться по почте военнообязанным. Постановление №560 предусматривает, что для того, чтобы считать военнообязанного оповещенным такой повесткой, достаточно проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получения почтового отправления или проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Юноши, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК, если они еще не стали на воинский учет, а также их могут оштрафовать.

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