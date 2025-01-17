По данным Минюста, в прошлом году в Украине родилось более 176 000 детей.

В 2024 году в Украине родилось более 176 000 детей. Об этом сообщает Министерство юстиции.

По данным ведомства, самыми популярными женскими именами, которыми нарекли младенцев родители, стали Анна, София, Мария, Екатерина, Соломия, Полина, Виктория и Милана.

"Среди мужских имен лидируют Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что наряду с традиционными именами, которые остаются на вершинах рейтингов уже несколько лет подряд, родители все чаще выбирают уникальные варианты:

"Среди необычных женских имен встречаются Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна. Мальчиков называют такими именами как Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан".

В Минюсте напомнили, что согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей или опекуна. А с 16 лет оно может изменить их по собственному усмотрению.

Рождаемость в Украине

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине самая высокая смертность и самая низкая рождаемость в мире. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народного депутата Виктории Вагнер, в 2024 году смертность в Украине втрое превысила рождаемость.

Ранее заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец недавно заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной. Сейчас в нашей стране наблюдается катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

Вас также могут заинтересовать новости: