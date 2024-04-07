Все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, связаны с водой.

В Каховское водохранилище снова начала прибывать вода. Значительная часть ранее осушенной территории бывшего водохранилища сейчас покрыта водой, что только положительно повлияет на экологию. Об этом "Суспільному" рассказал эколог Вадим Манюк.

"Потому что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища, на месте где был Великий Луг, это экосистемы, связаны с водой. Если это озерные системы, само собой, что в озере должно быть достаточное количество воды для нереста рыбы, для формирования каких-то зон зарастания водной растительностью", – отметил эксперт.

По его словам, если это наземные экосистемы, например, пойменные леса, они также они должны быть сейчас наполнены водой, почва должна максимально пропитаться водой, чтобы молодые саженцы ив, тополей прижились, развивались. Так же для луговых систем, то есть для каждой из этих систем, нужно избыточное количество воды весной, которая потом постепенно, в течение сезона, будет расходоваться.

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"Если сейчас бы воды было мало, то к концу лета там бы было пересыхание, и тогда эти молодые леса могли просто высохнуть. Это очень опасно. Это все было водохранилищем и мы ничего не можем сейчас прогнозировать точно. Но можно сказать очень приблизительно, что если нового прибытия воды не будет в таких объемах, как сейчас, то этого хватит, чтобы за месяц, может даже меньше, чтобы вода вся сошла в море и пришла к тому уровню, который был осенью", – добавил эколог.

Но он предположил, что пока будет подпитка воды, потому что в верховьях Днепра еще много ресурса в водохранилищах. До начала лета еще будет относительно высокий уровень воды. А уже летом, конечно, вода уйдет вся, если мы совсем не будем подпитывать из верхнего течения Днепра водохранилище.

"Очень хорошо, когда в плавнях Днепра вода пульсирует: то есть она приходит, наполняет плавни и потом уходит из плавней. Колебания уровня для таких систем нужны: то есть сначала течение из Днепра в плавни, а затем из плавней в Днепр. Это постоянное движение оживляет систему: она лучше насыщается кислородом. Экосистема более стабильна, более полноценно живет жизнью, и поэтому так должно быть", – подытожил эксперт.

Каховское водохранилище

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что стало причиной масштабной техногенной катастрофы. В марте 2024 года экологи заявили, что в Каховское водохранилище, которое было опустошено летом 2023 года из-за теракта РФ, начала прибывать вода.

Территория бывшего Каховского водохранилища остается труднопроходимой местностью в контексте боевых действий.

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