Спутниковые снимки свидетельствуют, что значительные территории бывшего дна водохранилища снова ушли под воду.

Территория бывшего Каховского водохранилища, фактически утраченного в результате разрушения плотины ГЭС, остается труднопроходимой местностью в контексте боевых действий. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Комментируя свежие спутниковые снимки, где видно весенний разлив Днепра в пределах бывшего водохранилища, аналитики говорят о низкой вероятности проведения десантных операций на этом участке фронта.

"Очевидно из-за природных процессов с таянием снега - значительные площади снова ушли под воду. А это значит, что когда вода снова пойдет, то это будут очень слабые почвы, где не пройдет любая техника, включая амфибийную", - считают аналитики.

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Они отмечают, что сама местность здесь - Великий Луг, который теперь возвращается в свое первоначальное состояние - является сочетанием русла самого Днепра, пойм, заболоченных и подтопленных участков. Такой ландшафт крайне непригоден к любым продвижениям, говорят аналитики.

В Каховское водохранилище возвращается вода

Как писал УНИАН, в Каховское водохранилище снова начала возвращаться вода. Спутниковые снимки свидетельствуют, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища снова погрузилась под воду. Впрочем, до полноценного восстановления водохранилища очень далеко, ведь плотина ГЭС до сих пор разрушена.

Как пояснил эксперт Григорий Коломийцев, причиной частичного наполнения чаши водохранилища является весеннее таяние снегов. По его словам, сегодня мы можем наблюдать естественный процесс подтопления речной поймы в условиях отсутствия искусственного регулирования уровня воды. Такие весенние половодья происходили на этих землях тысячи лет, пока здесь не построили ГЭС.

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