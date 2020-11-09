Изнасилование в BlaBlaCar год спустя. Следствие "без доказательств", жертва без сна, преступник без приговора

Рассчитывать на справедливое возмездие для насильников в Украине не приходится. Даже резонансные дела разваливаются или до суда, или в суде. Так, подозреваемый по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыке недавно вышел из-под стражи, а злоумышленник из BlaBlaCar (этой истории уже год) – скрывается в России.

Около года назад жительница Черкасс Ольга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее изнасиловали во время поездки на BlaBlaCar из Одессы. Тогда в соцсетях была опубликована переписка, которую девушка вела со своим парнем в тот вечер. В ней и последующих интервью Ольга рассказывала, как водитель, 51-летний Александр Андриенко, угостил ее кофе, после чего девушку начало клонить в сон. Когда до Черкасс оставалось 100 километров, автомобиль свернул с трассы (поехал, якобы, за сувенирами в этнографический музей-заповедник «Село Моринцы»)...

По словам девушки, Андриенко остановился в уединенном месте, набросился на нее, а потом, как ни в чем ни бывало, повез домой. При этом, по дороге хвастался связями. «Он говорил, что ему ничего не будет», - рассказывает Ольга.

«Судья - только Бог»

Спустя год в Нацполиции Черкасской области рассказывают, что дело развалилось, а машина возвращена владельцу: «Экспертиза не обнаружила следов преступления». Хотя изначально, так сказать, по «горячим следам», в новостях описывалось, что именно полицейские нашли в «Subaru Forester» Александра Андриенко. Получается, «36 презервативов, интимный гель, таблетки без упаковки» следствие не стало связывать с жалобой пассажирки Ольги.

Удивительно, но следователя не насторожили и публикации, которые появились в черкасских группах Facebook после того, как история стала публичной: «Споить девушку, подсыпать ей порошок или таблетки, а дальше изнасиловать – его метод».

Видимо, поэтому полиция не спешила вручать подозрение водителю. Год назад журналистам рассказывали: «Ждем результатов экспертиз». А, пока ждали, Андриенко спокойно уехал в РФ. На сегодня известно, что он постоянно живет во Владивостоке, и лишь изредка наведывается в родные края на Черкащине. УНИАН писал, как жители села Ковтуны Черкасской области, откуда Андриенко родом, рассказывали: «У Саши две проблемы: алкоголь и женщины». Даже сельский храм их бывший земляк «использовал» своеобразно – привозил двух-трех девушек легкого поведения и развлекался…

Сейчас, год спустя, УНИАН удалось связаться с Александром Андриенко в соцсетях. Об истории с Ольгой и поездкой из Одессы в Черкассы он разговаривать не захотел, ограничился фразой: «Меня оклеветали и вымогали денег». Но судиться с «клеветниками» и «вымогателями», по его словам, Андриенко не собирается. «Судья - только Бог», - отрезал мужчина в общении с УНИАН.

А на вопрос, что в его жизни изменила та поездка, ответил загадочно: «Нищета наша. Мы нищие».

Стоит также отметить, что Андриенко, несмотря на то, что выехал в Россию, не стеснялся наведываться в Украину, пока шло следствие. Сейчас же не приезжает вовсе не из-за страха перед следователями. Говорит, что просто не хочет сидеть на карантине после пересечения границы.

«Я ничего не забыла, и вряд ли забуду»

А вот его пассажирка Ольга до сих пор не пришла в себя. Она рассказала УНИАН, что боится вновь встретится с водителем-насильником.

«Было очень тяжело. Я замкнулась в себе. Не могу сказать, что думаю о том, что тогда произошло, каждый день, но раз в неделю зацикливаюсь… Я ничего не забыла, и вряд ли забуду. Накручиваю себя. Бывает, что не могу заснуть, сердце колотится, голова разрывается от мыслей. Думаю, что в той поездке нужно было составить какой-то план. Можно было бы по-другому…Я понимаю, что произошедшее - не моя вина, но я корю себя за то, что не смогла защититься», - говорит Ольга.

По ее словам, в первое время она вовсе боялась выходить из дома. Девушке казалось, что водитель BlaBlaCar где-то рядом. Простой поход в магазин вызывал приступ паники.

Она вспоминает, что сразу после произошедшего в кабинетах областного МВД ей обещали:«Дело будет на особом контроле». Но после таких слов она долго не могла дозвониться до следователя из Черкасс, потом материалы и вовсе передали в село, рядом с которым произошла остановка автомобиля…

«Мне говорили, что у нового следователя нет опыта в таких делах. И я не знаю, что он расследовал, если ни разу мне не позвонил», - говорит Ольга.

«После всего, что произошло, мне тяжело общаться с людьми, не доверяю. Я и сейчас не ощущаю себя в безопасности. Тот человек не понес наказания», - признается девушка.

«Насильники умеют манипулировать»

Год назад история вызывала много вопросов. По словам собственника детективного агентства «Бюро Рысь» Руслана Болгова, с одной стороны, Ольга в переписке со своим парнем жаловалась, что водитель ведет себя не адекватно, фотографировала его на заправке. То есть, у нее были шансы выскочить из машины, убежать. Но она этого не сделала. «С другой стороны, в такой ситуации многие забывают, как вести себя правильно. И после огласки появились публикации девушек, которые рассказывали о домогательствах этого водителя. Ситуация неоднозначная. Нужно изучать результаты экспертиз, чтобы разобраться во всем», - считает он.

В свою очередь, психолог Татьяна Горобец, которая месяц назад начала работать с Ольгой, убеждена, что девушка ничего не выдумывает. А ее переживания и панические атаки, к сожалению, классическая картина.

«Насильник таким образом составляет коммуникацию, давление, манипуляции, что у жертвы остается амбивалентное чувство, что она сопричастна. Они ехали вместе не один час, у него было время сблизиться. Ее нельзя обвинять. Насильники - грамотные люди, которые умеют манипулировать на инстинктивном уровне, это для них способ получения удовольствия. Он распознал ее слабости и надавил на них», - говорит психолог.

Конечно, все вопросы могла снять экспертиза. Что было в крови девушки? Оставил ли водитель свои ДНК на ее одежде и теле? Но Ольга рассказывает, что полицейские даже не сразу взяли ее одежду для исследований, а кровь она смогла сдать примерно через неделю после произошедшего.

«Кровь сразу не взяли. Говорили, что выходной день, персонала не было. Потом «не надо», потом оказалось все же «надо». Думаю, что провели анализ«для галочки»», - рассказывает она.

Ее удивление можно понять. Руслан Болгов отмечает, что в таких делах нужно искать доказательства, где только можно, не теряя ни минуты: «Опытный врач может сказать, было ли насилие, проникновение, или не было (второе, не означает невиновность, можно осудить и за «попытку изнасилования»). Нужно искать на вещах следы спермы, смазки. Можно провести экспертизу крови, девушке могли что-то подмешать. Есть институт полиграфа, но его можно применять только на добровольной основе и, скорее всего, это не будет доказательством в суде. Следователям нужно по крупицам собирать очень большое количество материала…».

«Надо отходить от подхода: «Почему она?» к «Почему он?»»

Юрист Центра «Женские перспективы» Галина Федькович отмечает, что расследовать такие дела сложно, но возможно.

«Меня всегда удивляет позиция следователей: «Что мы можем сделать? Доказательств нет, следов нет». Это прекрасно, если найдутся свидетели, которые сняли видео. Но, как правило, нет таких. И, что? Не привлекать к ответственности? – задается вопросом Галина Федькович. - Следователи используют подходы, которые были раньше, действуют по старому уголовному кодексу, когда надо было доказывать «телесные повреждения». Но изнасилование - любые действия сексуального характера без согласия. Нужно лишь выяснить: было согласие или нет».

По ее словам, в делах по изнасилованиям можно проследить, что отношение следователей к потерпевшим женщинам не всегда адекватно, и не всегда отвечает закону.

«Очень часто мы сталкиваемся со стереотипами: «Сама виновата», «Не туда пошла», «Мало кричала», «Не сопротивлялась». Надо отходить от подхода: «Почему она?» к «Почему он?».В Канаде уже двадцать лет изменилась презумпция:«Женщина согласна до момента, пока она не скажет, что не согласна» на: «Не согласна до момента, пока не дала понять, что согласна»», - объясняет Галина Федькович.

Увы, в наших реалиях даже поддержка жертвы вместо стигматизации, а также хорошая работа следователей, еще не означают приговор для преступника.

«Есть такое понятие - «порешать вопрос». Полиция полностью сделала работу, а в суде решается: принимать или не принимать доказательства, отправлять дело на доработку или нет. Многие жертвы не готовы идти до конца и добиваться правды. Нужно преодолеть стыд, быть готовым к тому, что начнут обливать грязью. Не все готовы пройти через этот ад», - говорит Руслан Болгов.

Эксперты, с которыми общался УНИАН, не удивляются тому, что еще одно «громкое дело» закончилось ничем. Они говорят, что, пройдя все инстанции в Украине, можно обращаться в Европейский суд по правам человека и есть шанс выиграть. По их словам, даже беглое ознакомление с делом об изнасиловании в BlaBlaCar дает повод засомневаться в том, что государство сделало все, чтобы расследовать это дело. Но никакая компенсация не станет гарантией того, что подобная история не повторится.

Влад Абрамов

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