Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%, - работник ТЦК

Зато большинство мобилизованных понимает, что воинов на фронте необходимо менять.

Из 100% людей, которые получили повестки, в ТЦК приходят только 2%. Впрочем, большинство военнообязанных ведут себя вежливо, особенно после адекватного разговора с работниками центра.

Об этом в интервью Эспрессо рассказал военный Владимир. С начала полномасштабного вторжения он в составе ТрО защищал Украину от российских захватчиков, а сейчас работает в Шевченковском РТЦК во Львове.

Владимир несет службу в роте охраны, которая охраняет и временные пункты пребывания мобилизованных.

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"Это место, где военнообязанные, признанные годными, ждут оформления документов и откуда после этого отправляются на полигон. Здесь их кормят, предоставляют спальное место, в общем обеспечивают всем необходимым. Сюда могут приезжать родственники мобилизованных, с ними встречаться. Это не тюрьма, как кто-то себе мог бы подумать", - объясняет Владимир.

Работник ТЦК рассказывает, что часто общается с мобилизованными, преимущественно конфликтов нет. Особенно - после обычного адекватного разговора.

"Как показывает практика, все все понимают. Мы общаемся с военнообязанными, объясняем им ситуацию и недоразумений практически нет. Бывает, что говорят "а чего я должен идти". Мы стараемся действовать в таких ситуациях, чтобы не навредить ни себе, ни военнообязанному. Конечно, у себя в голове я думаю, что так не должно быть. Все должны идти защищать свою страну. Мы там уже были, на войне оставили свое здоровье, некоторые жизнь. Когда это объясняешь, тогда общение легче проходит", - объясняет он.

Что касается мобилизации, то Владимир отмечает, что не понимает, как иначе должно было бы действовать государство в такой ситуации:

"То, что сейчас происходит, является правильным. Из 100% людей, которые получили повестки, приходят всего 2%. У меня есть собратья, которые уже погибли, а есть те, которых надо менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, надо делать замены. Мобилизация для этого и нужна", - отметил он.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. Поэтому теперь все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

В то же время в ТЦК отмечают, что изменение места жительства, номера телефона, электронной почты или фамилии можно просто актуализировать через приложение в телефоне и в ТЦК идти не нужно.

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