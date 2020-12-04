Косметолог Яна Токар: Неправильным выбором косметики можно спровоцировать очень много дополнительных проблем. Поэтому выбирать косметику в соцсетях опасно

Зимой, когда погода способствует обмерзанию и обветриванию, кожа нуждается в особом уходе. Косметолог Яна Токар рассказала в интервью УНИАН, как следует определять тип своей кожи, почему это важно, что именно будет полезно для кожи в холодное время года и какие уходовые процедуры пользуются в это время особой популярностью.

Яна, расскажите, как ухаживать за кожей лица зимой, чтобы холода не стали для нее губительными?

Зимой кожа нуждается в питании и защите. Увлажняющий крем, который остался еще с лета, лучше не использовать перед выходом на улицу.

Это связано с тем, что частички воды в составе такого крема могут замерзнуть?

Бытует такое мнение. Но на самом деле любой крем содержит воду. При этом ни один крем не может замерзнуть на коже, потому что организм постоянно поддерживает физиологическую температуру тела, а при соприкосновении с кожей крем нагревается до этой температуры.

Зимой кожа более склонна к потере влаги и появляется ощущение сухости. Именно поэтому нужно отдать предпочтение кремам с защитными и питательными свойствами.

Компоненты, которые способствуют увлажнению кожи, можно разделить на две группы: вещества, которые притягивают влагу из окружающей среды, и вещества, которые замедляют испарение влаги с поверхности кожи. Современные косметические средства обычно содержат в своем составе и те, и другие. Однако в зимнее время года нужно отдавать предпочтение крему, в котором преобладают компоненты второй группы.

Правда ли то, что перепады температуры негативно влияют на кожу? Зависит ли это от того, какой тип кожи у человека?

С наступлением холодов все чаще пациентов беспокоит повышенная сухость кожи, шелушение, стянутость, покраснение и раздражение. В зимний период любой тип кожи становится суше.

Тип кожи не меняется с рождения, но состояние кожи может меняться даже на протяжении дня. Когда мы находимся на улице и кожа поддается воздействию ветра, дождя, снега и мороза, она нуждается в защите. Также важно использовать дома увлажнители воздуха, так как во время отопительного сезона воздух становится сухим, и компоненты крема, которые притягивают воду из окружающей среды, начинают вытягивать воду из кожи.

Как уже было сказано выше, в зимний период нужно отдать предпочтение кремам с ухаживающими маслами и витаминами. Именно масла создают пленку, которая защищает кожу от испарения собственной влаги и чрезмерного повреждения кожи агрессивными факторами окружающей среды.

А как правильно подготовить кожу к выходу на холод?

Основные правила - это корректный домашний уход. Очищающий гель заменить на молочко либо пенку. Крем наносить на кожу за 40-60 минут до выхода из помещения. Если выходить на улицу с влажным от крема лицом, это будет обезвоживать кожу, вызывать мелкие трещинки. Можно также нанести макияж либо сold cream, защитные, барьерные средства. В аптечной линейке косметических средств Avene, La Roche-Posay, Uriage такие представлены широко.

Зимой на улице у нас часто краснеет лицо. Холод может провоцировать проблемы с сосудами?

Да, конечно, ведь это стресс для них. Но глобально это означает, что нужно заботиться о своем общем здоровье, ведь сосудистые сеточки и покраснение лица - это уже внешние проявления внутренних проблем.

Какие участки лица требуют особого внимания и ухода?

У каждого человека они свои. У кого-то зона вокруг глаз требует большего внимания. У кого-то - Т-зона, у кого-то - щеки. Именно поэтому так важен индивидуальный подход в каждой отдельной ситуации.

Какие косметологические процедуры вы рекомендуете делать зимой?

Конечно же, это профессиональные уходы, атравматические вакуумные чистки с питанием кожи.

Инъекционные процедуры нужно выполнять по индивидуальному протоколу, прописанному доктором. Они не зависят от сезона. Мои пациенты обожают процедуры плазмотерапии и плазмогеля. Я работаю с системой Bti Endoret, которая признана лучшей в мире, и все пациенты, которые попробовали ее хоть раз, выполняют ее снова, так как эффект действительно потрясающий - увлажнение кожи, улучшение тургора, укрепление местного иммунитета, уменьшение пигментации и акне, укрепление сосудов, улучшение роста волос. А endoret gel позволяет уплотнить кожу и улучшить кровоснабжение тканей.

Главное, поймите, что инъекционная медицина призвана помочь предотвратить возрастные изменения, но никак не устранять их. И в качестве кожи филлеры никак не помогут. Нужно заботиться о своем общем здоровье и качестве кожи. Это позволит сохранить здоровый внешний вид.

А можно как-то предотвратить старение кожи?

К сожалению, никак. Старение - это такой же неизбежный процесс, как и взросление. Но, чтобы сохранять ухоженный, гармоничный внешний вид, современная косметология предлагает много вариантов - и инъекционных методик, и аппаратных. Убирать триггеры старения и заботиться о качестве кожи - вот основная задача грамотного специалиста эстетической медицины.

Для меня обязательна гормональная коррекция пациентов и налаживание питания, если мы говорим о продлении молодости. Я плотно сотрудничаю со своими коллегами смежных специальностей - эндокринологами, диетологами, гинекологами, гастроэнтерологами, кардиологами, стоматологами… Только комплексный подход дает гармоничный результат.

Я так понимаю, что перед любым лечением нужно определить тип кожи. Можно ли это сделать самостоятельно?

На просторах интернета давно «гуляет» такой тест: умойтесь, три часа подождите, не нанося никакие средства, приложите бумажную салфетку к лицу и посмотрите на результат. Если на салфетке вообще нет следов кожного сала, у вас сухая кожа. Если присутствуют слабые следы по всей салфетке, у вас нормальная кожа. Если видны ярко выраженные следы, у вас жирная кожа. Если ярко выраженные следы есть только в районе лба, носа и подбородка, у вас комбинированная кожа. Этот тест прост и очень неточен.

Лучше всего для определения типа кожи обратиться к квалифицированному доктору. У него же и получить подбор средств для домашнего применения. Очень часто в своей практике я прибегаю к аппаратной диагностике кожи и определения ее истинных потребностей. Ведь и жирная кожа может быть обезвоженной. И в таком случае сальные железы будут вырабатывать еще больше кожного сала, чтобы компенсировать это, а в результате только будут формироваться высыпания.

Раз уж мы затронули тему высыпаний, от них страдают многие. Какими эффективными средствами можно избавиться от прыщей и угрей?

К сожалению, нет таких средств. Если бы существовало такое, то не было бы людей с высыпаниями. Я, как человек, шестнадцать лет страдающий от акнеформных высыпаний, а в простонародье - прыщей, могу вам это говорить компетентно. Я прошла этот путь самостоятельно, практически, а не только во время обучения.

Это хроническое рецидивирующее заболевание, которое требует комплексного лечения и индивидуального подхода. Проблема акне очень многофакторная. Но можно выделить основные. Это - генетические особенности устройства сально-волосяного аппарата, дисбаланс половых гормонов, гипертрофия сальных желез, гиперсекреция и изменение состава себума (увеличение содержания триглицеридов, уменьшение омега - 3,6,9), пищевые непереносимости, несбалансированное «грязное» питание, неправильный уход за кожей.

Мы много говорим о сухости кожи. Нужно ли бороться с этой проблемой зимой?

А зачем бороться? Борьба будет только повышать уровень кортизола - гормона стресса в организме, и, как следствие, кожа будет еще более сухой и с высыпаниями. Нужно понять, почему кожа сухая, и устранить причину или их перечень. Мы с вами их рассмотрели. Ну, а если не хватает самостоятельного понимания, почему так - обратитесь к доктору.

В каких еще случаях следует обращаться к специалисту – косметологу-дерматологу?

Во всех вопросах, связанных с кожей. Только доктора выбирайте скрупулезно, опираясь и на его практический опыт, и на внешний вид, что немаловажно. Ведь доктор, который сам страдает от проблем с кожей, вряд ли поможет вам компетентно.

Давайте еще поговорим о том, как на состояние кожи влияет косметика?

Уходовая - отлично! Если правильно подобранная, то еще и улучшает состояние кожи. Декоративная - негативно! Она корректирует внешний вид, но обезвоживает кожу. Поэтому, по возможности, используйте декоративную косметику в случаях, когда это необходимо, а в повседневной жизни ограничьте.

Зависит ли подбор уходовой косметики от типа кожи?

Конечно! Каждой коже нужен индивидуальный подход. Возьмем, к примеру жирную кожу и сухую. Для этапа умывания и очистки жирной коже подойдет гель, а сухой нужно молочко. Тонизация жирной кожи будет содержать кислотные элементы, подсушивающие, а сухой - успокаивающие и более щадящие кислоты. Сыворотки для жирной кожи будут направлены на уменьшение выделения кожного себума, а у сухой кожи - на глубокое увлажнение, активизацию местного иммунитета.

Так что неправильным выбором косметики можно спровоцировать очень много дополнительных проблем. Именно поэтому выбирать косметику по страничкам в соцсетях не просто неправильно, а и опасно (как для кожи, так и для вашего кошелька).

Существуют ли какие-то универсальные бьюти-средства, которые должны быть в косметичке каждой девушки?

В косметичке - гигеническая помада, защитный крем для рук по типу жидких перчаток, антисептик и влажные салфетки. Если мы говорим о домашней косметической полочке, то это индивидуально подобранный комплексный уход - умывание, тонизация, сыворотка, крем. Маски - очищающая, питательная, энзимная, чтобы использовать на протяжении недели и покрывать все потребности кожи. И SOS-средство для поврежденной кожи.

Диана Могилевич

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