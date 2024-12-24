Катерина Черновол

В частности, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга.

В Украине появилась новая профессия – инспектор по воинскому учету. Соответствующий профессиональный стандарт был зарегистрирован в Национальном агентстве квалификаций.

Один из разработчиков стандарта и главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки Генштаба ВС Украины полковник Алексей Дудка рассказал АрмияInform, что это за профессия. Он отметил, что зарегистрированный 19 декабря профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету", является документом национального масштаба.

"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста – инспектора по воинскому учету – ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос", – говорит он.

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По словам офицера, до полномасштабного вторжения РФ на учет не обращалось такого внимания, как сейчас. И новый профессиональный стандарт упорядочивает все вопросы как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, работающих на предприятиях Украины.

"По крайней мере, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП, что для этого надо сделать, и как правильно выполнять этот долг перед государством", – добавил Дудка.

Теперь, как отметил офицер, предприятия, которые ознакомятся с новым стандартом, должны направить на обучение своего специалиста. Курсы повышения квалификации, где учат этой науке, сейчас есть в около 20 учебных заведениях.

"После прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту. И тогда качество мобилизационной работы, начиная с маленького предприятия и заканчивая масштабами государства, значительно повысится, причем в геометрический прогрессии... И, рассказывая о работе над этим стандартом, не могу не упомянуть, что родился он также благодаря тому, что мне, как одному из разработчиков, активно помогали мои коллеги. Это идеолог системы "Оберіг" полковник Александр Правдивец и полковник Олег Павловский, который много лет занимается вопросами воинского учета в стране. И в целом, стандарт – это плод труда рабочей группы с представителями от Минобороны, Генерального штаба и научного сообщества, потому что в группе было 3 доктора наук и 2 кандидата в доктора наук", – резюмировал Дудка.

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