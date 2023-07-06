Проверку инициировала Рада судей Украины после событий в Шевченковском райсуде Киева 5 июля.

Рада судей Украины инициировала проверку состояния уголовных дел, в которых обвиняемых держат под стражей более 5 лет. Решению предшествовала трагедия, произошедшая в Шевченковском райсуде Киева 5 июля, когда обвиняемый Игорь Гуменюк, дело которого слушали 8 лет, взорвал сначала конвой, а потом себя прямо в здании суда.

"Рада судей Украины инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) держатся под стражей более пяти лет, чтобы в будущем не допустить и предотвратить подобное развитие событий. Будет собрана не только информация о количестве таких дел и причинах их длительного рассмотрения, но и информация о состоянии материально-технического обеспечения этих судов", - говорится в заявлении Рады судей.

Как отмечается, разумные сроки рассмотрения дел должны стать не только строкой в законодательстве Украины, но и реальной основой для обеспечения законного и справедливого судопроизводства без нарушения прав человека и норм международных конвенций.

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"Ведь разумные сроки это не только о правах подсудимых, но и о правах потерпевших. Обеспечение этих сроков не только обязанность суда, но и обязанность всех участников судебного разбирательства, сторон защиты и обвинения", - заявили в Раде.

Там напомнили, что 5 июля 2023 года в Шевченковском районном судье города Киева произошло трагическое событие, когда обвиняемый пытался захватить в заложники конвоиров, ранил двух спецназовцев и в итоге совершил самоподрыв в результате которого погиб в помещении суда.

"Мы знаем, что к таким действиям прибегнул Игорь Гуменюк, который обвинялся в террористическом акте почти 8-летней давности, события которого произошли под Верховной Радой Украины 31 августа 2015 года. Тогда погибли четверо нацгвардейцев, а еще 65 военнослужащих получили огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечается в документе.

В Раде судей отмечают, что приговор по этому делу 8 лет ожидал как Гуменюк, так и потерпевшие.

Отмечается, что случай в Шевченковском суде разоблачили существенные проблемы, присутствующие в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса Украины. В частности, это касается участия присяжных в процессах. Также тщательного совершенствования и усиления требуют и механизмы конвоирования подсудимых и, собственно, система охраны в судах. Особенно в тех судах, которые рассматривают сложные, резонансные, социально-значимые уголовные дела.

Вместе с тем Рада судей Украины надеется, что правоохранительными органами будут тщательно расследованы все обстоятельства происшествия, приведшие к трагедии в помещении Шевченковского суда вплоть до гибели обвиняемого и ранения правоохранителей.

Взрывы в Шевченковском райсуде Киева - что известно

5 июля в Шевченковском районном суде должны были продлить заключение Игоря Гуменюка, подозреваемого по делу о подрыве гранаты под зданием Верховной Рады в 2015 году. У мужчины было подавленное состояние.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, предварительно установлено, что после двухчасового заседания, Гуменюк сначала закрылся в туалете, а после этого - приоткрыл дверь и бросил по караулу какое-то пока неустановленное взрывное устройство. После этого, таких взрывов, скорее всего, было два. Затем он пытался несанкционированно покинуть зал суда. Министр добавил, что работники конвоя заставили Гуменюка остановиться после выстрела в воздух, но обвиняемый забаррикадировался в отдельном помещении. В то же время, служащие КОРДа пытались его деблокировать из этого помещения. Правоохранители пытались провести с Гуменюком переговоры, но тот не шел на контакт.

После того, как была деблокирована дверь в это помещение, в сотрудников полиции был брошен еще один взрывоопасный предмет, в результате чего двое бойцов КОРДа были ранены (их жизнь спасли защитные щиты), а сам Гуменюк погиб от взрыва.

Адвокат Александр Свиридовский обратил внимание, что дело Гуменюка рассматривается уже восемь лет и практически все это время обвиняемый находится в СИЗО без приговора суда. Адвокат отметил, что Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и участвовать в боевых действиях.

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