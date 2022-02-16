Reuters убеждает, что не имеет к этому отношения.

Вечером 15 февраля во время прямой трансляции агентства Reuters с Майдана Независимости в Киеве, посвященной угрозе военного вторжения России, прозвучал гимн СССР.

Трансляция доступна на YouTube-канале агентства.

Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий в посте на Facebook подчеркнул, что агентство просто ведет живую трансляцию и не может контролировать звуки вокруг.

Автоматическая камера агентства установлена на одном из балконов гостиницы "Украина" и Каразий предполагает, что гимн мог включить кто-то из его жителей.

"За то, что происходит в кадре, мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - прокомментировал он.

Каразий предоставил и обоснование самому факту ведения трансляции с названием "Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". Он говорит, что медиа по всему миру хотят показать, какой выглядит Украина сейчас, и материалы агентства, в частности, трансляция, помогают в этом.

"Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо - Майдан это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам", - отметил он.

Возможное вторжение РФ: что известно

Во вторник The Sun со ссылкой на высокопоставленных чиновников из американской разведки сообщил, что Россия намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени и в три часа ночи по киевскому времени, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих. Этого не произошло.

Еще один таблоид The Mirror со ссылкой на источники в разведке написал, что ракетные удары могут нанести с воздуха по правительственным объектам еще до того, как танки перейдут границу. В то же время российские корабли могут штурмовать южное побережье Украины. Этого тоже не произошло.

В Белом доме утверждают, что вторжение России в Украину может состояться до конца текущей недели.

Ранее советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, сообщают о движение войск РФ к границе Украины.

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