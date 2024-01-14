Волонтеры жалуются, что процесс выезда за границу настолько усложнился, что проще переключиться на другую деятельность.

Благотворительные фонды, которые поставляют из-за границы автомобили для нужд ВСУ, столкнулись с новым вызовом: вместо разрешения на пересечение границы волонтеры получают повестки в военкомат. Об этом рассказал основатель группы компаний "Прайм" и руководитель благотворительного фонда "Несокрушимые крылья" Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН.

По его словам, ранее волонтеры работали по налаженному механизму: был понятен перечень документов, с которыми можно было выехать за границу. Но в конце прошлого года им сообщили, что для выезда за границу теперь необходимо получить справку от ТЦК. Однако не было четкой информации, какую именно справку.

"Маршрут стал выглядеть так: приехать на границу, отстоять 11 часов, "поцеловать" окошко и развернуться. Вернуться за какой-то справкой, оформить ее, снова отстоять 11 часов", - рассказал Леушкин.

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Он отметил, что главная сложность заключается в том, что пограничники не имеют четкой инструкции относительно того, какую именно справку требовать. Полученные по телефону "из Киева" инструкции на каждом пункте пропуска трактуют по-своему. Но и на этом проблема не исчерпывается.

"Тех волонтеров, которые впервые выезжали за авто, вообще не выпускали, снаряжали повесткой и отправляли в ТЦК. А тех, кто выезжал не впервые - допрашивали, словно они ДРГ-группы. (...) Мне известен случай, когда волонтер одной из организаций ехал за машинами, а в итоге сейчас служит на полигоне в Житомире", – рассказал Леушкин.

Из-за сложности и запутанности процедуры пересечения границы, благотворительный фонд "Несокрушимые крылья" прекратил пригонять машины из-за границы и поставлять их на фронт. Леушкин не знает, прекратили ли эту деятельность другие волонтеры, но выразил уверенность, что теперь "определенный объем машин", поступавших на фронт, "точно потеряется".

"Автотранспорт - это расходный материал. Эти машины постоянно ломаются, взрываются, выходят из строя. Они могут служить долго, а могут быть уничтожены за один день. Техники на войне много не бывает. На ней выезжают саперы, происходит вывоз раненых, антидроновая деятельность. Те, кто запускают дроны, тоже на внедорожниках выезжают", - отмечает волонтер.

По мнению Леушкина, государству немедленно нужно решить проблему пересечения границы волонтерами, чтобы борьба с уклонистами не мешала обеспечивать потребности фронта.

Ситуация на границах Украины

Как писал УНИАН, в конце прошлого года Госпогранслужба значительно усилила проверки граждан на границе, которые стремятся покинуть пределы государства. В частности пограничники прекратили выпускать за границу инвалидов 3 группы и многодетных, требуя от них дополнительной справки от ТЦК. В ГПСУ объяснили это тем, что стало больше случаев подделки первичных документов, дающих право на выезд.

Впрочем эта самодеятельность Госпогранслужбы уже заинтересовала Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что инициировал проверку действий пограничников, поскольку они не имеют права требовать у граждан те документы, которые не фигурируют в законе.

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