Каждый четвертый украинец помогал изготавливать определенные средства для ВСУ.

Социологи провели опрос и выяснили, где и как волонтерят украинцы. Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Отмечается, что украинцы продолжают лично оказывать финансовую и другую материальную помощь Вооруженным силам Украины и внутренне перемещенным лицам.

"Так, 63% отмечают, что за последние 12 месяцев лично перечисляли деньги волонтерам и благотворительным организациям, которые помогают ВСУ. При этом 46% перечисляли средства на специальный банковский счет НБУ для Вооруженных сил Украины", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, каждый второй респондент (51%) помогал внутренне перемещенным лицам деньгами, одеждой, продуктами питания или другими вещами.

Каждый четвертый украинец (26%) помогал изготавливать средства для ВСУ (например, плетение сеток, ремонт техники/оборудования, 3D-печать запчастей для дронов).

23% участвовали в различных благотворительных акциях в поддержку ВСУ и пострадавших от войны. А 13% отмечают, что за последние 12 месяцев непосредственно занимались волонтерской работой в лечении и обеспечении воинов ВСУ.

В региональном разрезе предоставление финансовой помощи в пользу ВСУ несколько меньше фиксируется на Востоке и Юге, но в то же время доля тех, кто разными способами помогает ВПЛ, на Востоке такая же, как и на Западе (51%).

"Наибольшая доля местного населения, которое лично занималось волонтерской помощью в лечении и обеспечении воинов ВСУ в течение последнего года, - на востоке Украины (17%)", - отмечают социологи.

*** Общенациональный социологический опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря. Опрошено было 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым) и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам).

Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу и типу поселения). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Результаты последних соцопросов в Украине

Население Украины становится "лояльнее" к территориальным уступкам РФ. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, в Украине 74% граждан считают, что не может быть никаких территориальных уступок России, но в то же время возросло количество тех, кто готов идти на такие "компромиссы" ради мира.

В КМИС отметили, что после мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам России. Соответствующая тенденция менялась с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре. Соответственно снизилась доля тех, кто выступает против территориальных уступок, - с 84% в мае до 74% в декабре.

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