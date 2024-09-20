Это удалось сделать благодаря совместной работе ГУР, Минобороны и МИД Украины.

Украина эвакуировала своих граждан с территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

Украинцев удалось вывезти благодаря работе специалистов ГУР и Минобороны. В целом удалось вернуть четверо наших граждан, а именно трех женщин и одного ребенка.

"Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой точке планеты они бы ни находились", - отметили в сообщении.

Также в возвращении украинцев участвовало Министерство иностранных дел Украины.

"Безопасность украинцев как дома, так и за рубежом - всегда среди приоритетов. Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, где бы они ни находились. Спасибо коллегам из ГУР МО за сотрудничество для безопасности и защиты жизней украинцев", - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Возвращение украинцев - последние новости

Как писал УНИАН, весной Украине удалось вернуть пятерых депортированных детей-сирот, которых россияне сначала удерживали на оккупированной территории Украины, а затем вывезли в РФ. Осенью 2022 года захватчики вывезли их в аннексированный Крым, а оттуда в город Анапа Краснодарского края.

Также сообщалось, что 14 сентября Украина вернула домой из российского плена еще 103 защитника. В частности это военные из Киевской области, Донецкой области, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины, а также воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.

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