На медосмотр одного человека выделяется недостаточно времени, отметил народный избранник.

Продолжается мобилизация в Украине, и военно-врачебные комиссии с самого начала создают проблемы с призывниками из-за неэффективного подбора по здоровью.

Таким мнением поделился член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, на медосмотр осмотр одного человека выделяется 5-7 минут, а этого недостаточно для того, чтобы провести эффективное обследование.

"Надо признаться, возможно не у всех, но примерно хватает 5-7 минут времени на одного человека на прохождение ВВК. Как вы думаете, возможно ли успеть нормально провести ВВК? Если человек не настаивает, если повторно не обратится после первого заключения - а он имеет право податься на ВВК высшего уровня, то если этого не сделает, шансов пройти нормально ВВК нет у этого человека. И только через момент, когда человек пошел в часть и командир уже видит проблемы со здоровьем, тогда направляет снова на ВВК. И здесь появляется то, о чем я говорю - двойной обман, так сказать. Из-за неэффективного подбора по здоровью с самого начала, я уже не говорю о профессии... То есть ВВК с самого начала создает проблемы", - заявил Камельчук.

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По его словам, в результате командир получает неэффективного бойца, а государство тратит средства на дополнительное финансирование.

"Здесь две проблемы. Первое - неэффективный боец, второе - когда с какой-то болезнью, приобретенной в гражданской жизни, он идет в армию и после того, как у него появляется осложнение, то он идет на демобилизацию с этой осложненной болезнью и получает дополнительно уже "военную" инвалидность и поэтому предполагается дополнительное финансирование. Поэтому здесь двойная проблема для государства. Повторюсь, это и дополнительная финансовая нагрузка. Сами врачи об этом говорят: для чего платить людям, которые фактически находятся в больнице большую часть времени, или в отпусках по состоянию здоровья, если они не выполняют свою функцию. А мы думаем потом, где найти средства для новых рекрутов...", - отметил Камельчук.

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Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что действует во время действия военного положения военнообязанные украинцы должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год.

Известно, что для прохождения ВВК и подтверждения проблем со здоровьем подойдут не только оригиналы медицинских документов, но и их копии или даже фото в телефоне.

В то же время адвокат Елена Воронкова говорит, что условия медосмотра стали более строгими по сравнению с 2022 и 2023 годами. По ее словам, уже неоднократно выявляли, что при любом намеке на несоответствие диагноза или альтернативной трактовки диагноза лицо автоматически признают "годным" к прохождению военной службы.

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