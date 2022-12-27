Морпех мечтал познакомиться с фронтменом группы "Без Обмежень".

В Украину вернулся прооперированный морской пехотинец Михаил Дианов. Он воевал в Мариуполе, был ранен, потерял 4 сантиметра кости в руке, пережил плен.

Как говорится в сюжете ТСН, на его лечение украинцы собрали более 23 миллионов гривень, но лечение оплатили спонсоры. И все это время на свободе люди пытаются осуществить его мечты. Журналисты рассказали, какую еще заветную мечту морпеха удалось осуществить.

Напомним, накануне боец был прооперирован в США операция прошла успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать.

Видео дня

У Дианова была еще одна мечта - встретиться с фронтменом группы "Без Обмежень" Сергеем Танчинцем. Поэтому когда боец пришел якобы на интервью в телестудию, туда явился и певец. Они бы хотели поиграть на гитаре вместе, но Михаил признался: готов пока только слушать.

Кто такой Михаил Дианов

Михаил Дианов был среди тех, кого россияне взяли в осаду на "Азовстали" в Мариуполе. Он был возвращен из плена в сентябре 2022 года.

Он также был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в Еленовке на Донбассе, по которой ими же был нанесен удар.

За время пребывания на "Азовстали" и в российском плену мужчина критически похудел, потеряв 40 кг.

Так выглядел Михаил Дианов на "Азовстали"

Так выглядел морпех после возвращения из плена