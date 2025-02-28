Разбираемся, кто не подлежит мобилизации в Украине в марте и какие для этого должны быть причины.

Мобилизация в стране продолжается до 9 мая 2025 года, и на службу в ряды ВСУ продолжают призывать военнообязанных. Но среди них есть категории, которые освобождаются от призыва. В каких случаях это возможно - в материале ниже.

Кто не подлежит мобилизации в марте 2025

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" детально прописаны условия и основания, которые дают право на освобождение от службы в армии (временное или на постоянной основе).

Среди тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону, выделяют такие категории:

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те, кто получил отсрочку от призыва (условия для нее могут быть разными - например, по семейным причинам, для студентов, для тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью и т.д., все они определяются статьей 23 Закона);

те, у кого есть бронь от мобилизации (забронирован государством или предприятиями, статья 25);

те, кого ВВК (военно-врачебная комиссия) признала непригодным к службе по здоровью (в приказе Минобороны N402 можно найти перечень, с какими болезнями не мобилизуют в военное время);

те, кто достиг 60 лет;

те, кого исключили из военного учета (не по здоровью, например, прекратили гражданство Украины).

Отметим, что после 50 лет не мобилизуют в том случае, если у человека есть одно из оснований, определенных законодательством, которое дает ему право на освобождение от призыва. Если же таких причин нет, то мобилизация проходит на общих основаниях, с той лишь разницей, что мужчин 50+, в виду их возраста, рекомендуют направлять на службу в части обеспечения.

Также в Украине не проходит мобилизация женщин - их могут взять служить только по собственному желанию.

Напомним, ранее мы также рассказывали, кому не доступна отсрочка от мобилизации в марте 2025.

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