Дед Мороз Олег Ющенко: Сейчас дети просят, чтобы в стране был мир, чтобы мама и папа хорошо жили. Раньше было попроще

Ведущий праздников, профессиональный Дед Мороз Олег Ющенко в интервью УНИАН рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на проведение корпоративов и праздников, изменились ли предпочтения украинцев в вопросе праздничной атрибутики и что чаще всего хотят получить на Новый год дети.

Вы - профессиональный Дед Мороз. Ваш рабочий сезон - зима, а что делаете летом?

Я - ведущий разных событий, поэтому работа есть всегда, не только зимой. Люди как заказывали корпоративы, так и заказывают. Но в этой сфере есть небольшие изменения за последние несколько лет.

Пандемия COVID-19 повлияла на ваш бизнес?

Конечно, праздников стало немного меньше. Но, мне кажется, что это не только из-за пандемии и каких-то запретов. Последний год покупательная способность людей несколько уменьшилась, но те, кто верят в чудо, всегда хотят видеть долгожданных сказочных героев у себя дома или на новогоднем корпоративном празднике. Но стоит заметить, человек может позволить себе отметить какой-то праздник, если остаются денежные излишки.

Скажите, а как последние несколько лет менялись предпочтения украинцев?

Заказчики стали более изысканными, так сказать. Раньше было достаточно прийти на 5-10 минут, послушать стихотворения ребят и поздравить их. А сейчас мы приходим в красивых костюмах, с ярким реквизитом, программой, музыкой. Должны быть какие-то "фишечки", бенгальские огни, спецэффекты, иллюзия, фокусы. Такие изменения нам очень нравятся, так как мы можем реализовать себя как актеров, больше провести интерактива с детьми и взрослыми, а также подарить им настоящую сказку.

Вы сказали, что заказы все же есть. Как вы успеваете в новогоднюю ночь побывать на нескольких мероприятиях?

Составляем график. Как правило, 31 декабря мы посещаем частные дома и квартиры.

Обычно мы начинаем делать это днем и всех поздравляем до трех часов ночи, не забывая раздавать конфетки и мандарины случайным прохожим.

За одну новогоднюю ночь мы стараемся успеть посетить 15-20 семей.

Сколько может заработать Дед Мороз за одну ночь - 31 декабря на 1 января?

Очень-очень по-разному. Последний год был "коронавирусный", поэтому заработки были небольшие. Даже постоянные клиенты звонили и просили отменить заказ. Сейчас люди переживают, боятся за свое здоровье.

Конечно, заказчики были, но их было меньше. По большому счету, это даже хорошо, так как мы смогли больше внимания уделить деткам, и еще получили эмоциональное удовольствие.

В целом, за новогоднюю ночь Дед Мороз может заработать и десять, и двадцать тысяч гривень. Смотря какой год и как получится.

Интересно, а пытались ли дети уличить вас во лжи и сорвать бороду, например?

Наши заказчики и дети всегда, слава Богу, дружелюбные и воспитанные. Мы стараемся, чтобы костюмы сидели идеально, А джинсы, футболки, кроссовки - это табу. Обязательно должны быть сказочные театральные сапоги и шаровары, шапка, борода. Все должно быть безупречно.

Нас приглашают и к маленьким деткам, и к более взрослым. Даже мамы и их подружки тоже верят в Деда Мороза! А если не верят, то предпочитают просто нас не приглашать и сэкономить семейный бюджет (смеется).

Скажите, что необычного у вас, точнее, у Деда Мороза, просили дети или взрослые?

Было несколько моментов, от которых хотелось плакать. Однажды ребенок сказал мне, что ему никакие подарки не нужны. Но он попросил сделать так, чтобы его мама и папа не ругались и всегда были вместе. Другой ребеночек попросил, чтобы я излечил его маму от онкологического заболевания.

Как вы реагируете, если ребенку не нравится подарок?

Мы заранее обсуждаем подарки с родителями. Поэтому они готовят тот подарок, который ребенок хочет получить. Но есть детки, которые говорят: "Дедушка Мороз, ты - волшебник. Ты сам знаешь, что мне нужно. Я ничего не буду заказывать, что принесешь, тому и буду рад".

Кстати, а у кого в детстве просили подарки вы?

Как у кого? Конечно, у Деда Мороза. Я писал письма и отправлял их по почте. Очень хотел, чтобы Дед Мороз подарил мне игрушки. Это сейчас дети просят, чтобы в стране был мир, чтобы мама и папа хорошо жили, чтобы их повезли в Диснейленд, а у меня все было попроще - приходил Дед Мороз, дарил конфеты и мандарины, и я уже был счастлив.

Можете рассказать о каком-то самом запоминающемся событии в новогоднюю ночь?

Да, конечно. В позапрошлом году мы приехали поздравлять одну семью, в которой были родители и две взрослые дочери. Мы поздравили друг друга с Новым годом, подарили подарки и уже собирались уезжать. Эта замечательная семья провела нас к машине и главы семейства тогда сказали мне: "Дедушка Мороз, вы же волшебник. Можете сделать так, чтобы наша младшая дочь, как и старшая подарила нам внуков?". Я ответил, что могу только мысленно им этого пожелать. А в прошлом году они позвонили и сказали, что их дочь недавно родила двойню. Мне настолько было тепло и приятно от этой ситуации. В тот раз мы не приезжали к ним на Новый год, но записали видеообращение. После этого мне перезвонила их мама и сказала, что дети были счастливы. Так что чудеса случаются! Нужно обязательно в них верить, и все получится.

Автор: Диана Могилевич

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