Независимая и свободная Украина - это исторический приговор для России как страны, государства, империи, подчеркнул Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, почему, по его мнению и по мнению всех украинцев, Россия должна исчезнуть в ее современном виде и границах.

Так, Данилов на своей странице в Facebook по пунктам рассказал, что, по его мнению, действительно представляет собой Россия.

Среди этих пунктов - доминирование покорного человеческого стада без чувства достоинства и самоуважения", "элита" в роли дворовых холопов у Хозяина, без позиции, принципов и гордости, вожди с психическими расстройствами, порабощенные страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Далекого Востока, уничтожены языки и культуры колонизированных народов.

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"Образование, которое всем своим существованием доказало, что может жить только находясь по колено в своей или чужой крови, - подчеркнул он.

"Там, где судьба Украины пересекается с Россией, - это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий. Все, чего касается Россия, превращается в смерть, гниль и грязь", - подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что Россия в течение долгого времени продуманно и целенаправленно уничтожала Украину – ее язык, культуру, историю, и подчеркнул, что ненависть ко всему украинскому лежит в основе идеологии "русского мира", а окончательное решение украинского вопроса - это национальная идея России.

"Независимая и свободная Украина - это исторический приговор для России как страны, государства, империи, которая не смогла полноценно стать ни первым, ни вторым, ни третьим", - подытожил секретарь СНБО.

Война Украины с Россией - заявления представителей власти

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что одержать победу в войне с Россией - долг Украины перед человечностью.

Данилов в своих предыдущих заявлениях об освобождении Крыма отмечал, что Украина будет делать все необходимое для деоккупации полуострова, в том числе, будет применять все незапрещенное оружие.

Также секретарь СНБО подробно рассказывал, что Украина будет делать для освобождения полуострова - в частности, перечислил необходимые для этого 12 шагов.

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