Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.

Как сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, такое решение поддержали 239 депутатов.

Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Видео дня

При этом с 1 октября возвращается возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

"Но предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как во время торговли подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий)", - пояснил Железняк.

Законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Если он не подаст такое заявление или не укажет в заявлении желаемой системы, плательщик автоматически переведется на систему, на которой находился до избрания 2% ЕП;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору посредством подачи заявления. Если заявление подают до 1 сентября, такого плательщика сочтут плательщиком ЕН с 1 августа.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце мая Верховная Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект.

В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Вас также могут заинтересовать новости: