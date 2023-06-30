Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг.
Как сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, такое решение поддержали 239 депутатов.
Принятие этого документа является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.
При этом с 1 октября возвращается возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.
"Но предусмотрено освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как во время торговли подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий)", - пояснил Железняк.
Законопроект регулирует переход с 2% ЕН:
- плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Если он не подаст такое заявление или не укажет в заявлении желаемой системы, плательщик автоматически переведется на систему, на которой находился до избрания 2% ЕП;
- вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
- автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
- плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору посредством подачи заявления. Если заявление подают до 1 сентября, такого плательщика сочтут плательщиком ЕН с 1 августа.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, в конце мая Верховная Рада приняла в первом чтении налоговый законопроект.
В марте 2022 года Верховная Рада приняла закон О дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.