В Генпрокуратуре заявили, что Центральной МСЭК были направлены тысячи решений областных МСЭК - практически все остались в силе.

Центральная Медико-социальная экспертная комиссия продолжила действие около 17 тысяч решений областных МСЭК о предоставлении инвалидности, которые ранее были направлены им со стороны правоохранителей, заявляет "Укринформ" после получения статистических данных от пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что работники Нацполиции и ГБР до 2024 года провели расследование в 312 уголовных производствах этой категории — из них только 4 расследования принадлежит Государственному бюро расследований. Уже в этом году было возбуждено еще 161 уголовных производства (ГБР - 3) по фактам содействия в выезде из Украины и в уклонении от мобилизации сотрудниками ТЦК и СП, МСЭК и ВЛК.

СМИ пишет, что в ходе текущего расследования удалось изъять практически 24 тысячи медико-экспертных дел. Большинство из дел (18 968) направили в Центральную МСЭК на проверку. 16 992 решений было оставлено в силе, в 1 588 делах проверка продолжается и только в 66 делах из общего числа Центральная МСЭК отменила принятые решения.

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Указано, что правоохранители отправили на рассмотрение судов 79 обвинительных актов после завершения расследования по некоторым делам. В другой части уголовных производств досудебное расследование продолжается.

Другие новости о МСЭК

Ранее УНИАН сообщал, что все МСЭК ликвидируют до конца года, - указ президента. Владимир Зеленский заявил, что это происходит из-за системных злоупотреблений при оформлении инвалидности.

Кроме того, Зеленский издал указ о реформе всей системы МСЭК. Решения, по словам президента, должны принести справедливость.

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