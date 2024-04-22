По словам Буданова, ему не на что жаловаться.

Как известно, уже в этом мае будет 5 лет каденции президента Владимира Зеленского. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как ему работается под руководством этого Верховного главнокомандующего.

В интервью ВВС глава разведки сказал, что все нормально и он ни на что не жалуется. Также у него спросили, может ли глава государства привести Украину к победе.

"Он уже ее ведет, два с половиной года как. Как и вы не раз говорили это выражение: западные эксперты, внутренние эксперты говорили, что все, сейчас конец. Но, как видите, опять же, мы сидим друг напротив друга, разговариваем, а он - президент", - отметил Буданов.

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В одном из последних заявлений Зеленский призвал Запад защитить Украину так же, как союзники вступились за Израиль во время иранской атаки. Глава ГУР назвал это "замечательной мыслью".

"Ну, надо понимать все эти аспекты, учитывать. И, кроме того, государство Израиль официально имеет статус основного союзника Соединенных Штатов Америки. Мы, к сожалению, этим похвастаться пока не можем. Хотел бы я этого? Хотел бы. А кто против, чтобы нам помог защищаться кто-то еще? Я не думаю, что вы знаете такого человека, кто был бы против", - сказал глава разведки.

По его оценке, ближайший период будет тяжелым, но не катастрофическим. Буданов напомнил, что с начала вторжения РФ Украина уже несколько раз проходила тяжелые периоды. Буданов убежден, что и в этот раз так произойдет, "ничего экстраординарного не будет".

"Все их планы заранее нам известны. Как на них реагировать? На большинство есть ответ. Да, есть определенные вопросы, которые сложновато будет нам сломать, но мы найдем ответ. Как всегда, в последний момент что-то придумаем", - подчеркнул он.

Глава ГУР отметил, что "диванные эксперты" постоянно предсказывают Украине провал. Ситуацию не облегчают и задержки с помощью. Однако военный добавляет, что "многое влияет на те или иные события".

"Это мир 21-го столетия, мир интерконтинентальных связей. Послушайте, все в этом мире связано. Вся экономика, она же связана. Вся политика, она так же связана. Поэтому многое влияет на те или иные события. Но вместе с тем, еще раз вам говорю, как бы там кто ни говорил, вспомните, пожалуйста, тех самых "диванных экспертов", которые говорили: "У Украины три дня - и все, конец". Украина не проиграет и Украина не будет разрушена. Это надо понимать", - подытожил Буданов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Буданов спрогнозировал очень тяжелые времена, но подчеркнул, что Армагеддона не будет.

Подполковник, командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, считает, что вскоре на фронте может произойти значительное продвижение российских войск.

В ISW успокоили, что этого не произойдет, если США быстро отправят помощь ВСУ.

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