Враг будет использовать комплексный подход на всех "фронтах".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов считает, что из-за определенных действий Кремля в ближайшее время Украину во всех сферах ожидают очень тяжелые времена, но "конца света" не произойдет.

Об этом он рассказал в интервью ВВС, которое его попросило, в том числе прокомментировать собственные положительные прогнозы, которые он ранее давал по ситуации в Крыму. В частности, о том, не жалеет ли он о своих словах: "ВСУ скоро будут в Крыму".

"Я сказал, что "мы зайдем в Крым". Никогда. Я никогда не жалею о прошлом (в частности, за свои слова УНИАН). Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется - в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", - подчеркнул Буданов.

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Он считает, что его прогнозы не дают людям напрасную надежду, потому что это - прогнозы реального времени, если что-то поворачивается немножко иначе, то это вносит "свои коррективы". По словам руководителя ГУР, его прогнозы базируются на фактах, цифрах, документах и тому подобном. Исходя именно из таких данных он сделал новый прогноз.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

Аналогичное касается ситуации на фронте. Глава ГУР рассказал, какую операцию сейчас проводят оккупанты.

"Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - сказал Буданов.

Когда его спросили, касается ли это внутриполитической ситуации в Украине, он ответил: "Речь обо всем".

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, ранее командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, сказал, что вскоре на фронте может произойти значительное продвижение российских войск. По его словам, ВСУ сдерживают прорыв фронта только с помощью БПЛА от волонтеров, поскольку предыдущие поставки оружия от союзников заканчиваются. Куриленко назвал отсутствие вооружения "ужасным", подразделения ВСУ на передовой полагаются на пожертвования или сами покупают беспилотники.

По его словам, единственное, что мешает прорыву России на всех фронтах, - это беспилотники FPV, 90% которых предоставляют волонтеры или сами военные подразделения.

В то же время в ISW считают, что быстрая отправка американской помощи позволит ВСУ остановить противника.

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