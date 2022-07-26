Получить ее не так просто.

Ряд категорий военнообязанных украинцев могут получить так называемую бронь от мобилизации, за это отвечают Министерство экономики и другое профильное ведомство, к сфере деятельности которого относится потенциальный мобилизованный. К примеру, за водителей отвечает Министерство инфраструктуры.

Об этом рассказал сайту "Телеграф" адвокат, глава "Украинской независимой фундации юристов" Ростислав Кравец.

По словам эксперта, для бронирования сотрудника нужно предоставить доказательства и документы, которые подтверждают необходимость его работы на предприятии. Также важно подтвердить и необходимость работы самого предприятия в военное время.

"Как показывает практика, довольно расплывчатые требования для того, чтобы получить "бронь". И удовлетворить соответствующие нормы порой сложно", - констатировал Кравец.

В качестве примера тех, кто имеет бронь от мобилизации, адвокат привел судей Верховного суда, а с недавних пор - и народных депутатов Украины, что связано с изменениями в законодательстве.

Ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации 2022. В частности, по словам начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.