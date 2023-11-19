Лошадей вывели из города, в ближайшее время их планируют переправить из области.

Отряд полиции "Белые ангелы" и волонтеры под обстрелами в Авдеевке эвакуировали двух скакунов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что эти лошади с фермы в Ласточкино, которую россияне разбили весной 2023 года. Тогда там погибло около 300 различных животных. Большинство выживших лошадей были эвакуированы вместе с владельцем, и эти двое каким-то образом остались. Они одичали и не давались в руки людям.

За "мустангами" отправились полицейские и волонтеры некоммерческой организации "Спасение животных Харьков", среди которых был профессиональный конюх с собственной лошадью. Планировалось, что лошади увидят "товарища" и последуют за ним. Лошадей надеялись забрать из Ласточкиного, но не нашли. Тогда "Белые ангелы" отправились по делам в Авдеевку и там среди развалин увидели скакунов. В поисках пищи лошади проскакали 5 километров из села в город.

Правоохранители вернулись за волонтерами и уже вместе вывозили лошадей.

"Одинокие жители могли видеть эту сюрреалистическую картину: всадник на лошади ведет еще двоих под звуки взрывов. Таким образом кортеж добрался до соседнего села, а уже в ближайшее время их будут эвакуировать за пределы области", - отметили в МВД.

Война - ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, оккупанты длительное время пытаются окружить Авдеевку, сейчас большие усилия врага наблюдаются на этом направлении. Наши военные готовятся уже к 3-й волне мощных штурмовых действий оккупантов.

Поскольку город фактически находится под постоянными обстрелами врага, от него практически ничего не осталось. Как сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, которой уже не существует. Барабаш подчеркнул, что российские оккупанты бьют по укрытиям людей, их местам скопления, больницам, волонтерским пунктам и тому подобное. В частности, враг фиксирует дым из буржуек, записывает координаты и наносит удары с помощью управляемых бомб.

Волонтер Виталий Жучков рассказал УНИАН в этом месяце, что Авдеевка все еще остается доступной для волонтеров, которые привозят воду, медикаменты, еду и одежду горстке местных жителей, а также эвакуируют их. По его словам, осталась одна дорога, и она постоянно простреливается. Волонтер говорит, что Авдеевка уже сейчас разрушена больше чем Бахмут. Россияне лупят в центр города. Нет ни одного целого дома, в каждом - по прилету: где-то в угол прилетело, где-то пол дома горит, где-то полностью разрушена многоэтажка.

Вас также могут заинтересовать новости: