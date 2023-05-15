Российские захватчики атаковали правоохранителей возле Часового Яра.

Сегодня, 15 мая, автомобиль полицейского подразделения "Белый ангел" попал под обстрел в Донецкой области, в результате атаки со стороны российских оккупантов пятеро членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщается в Telegram Национальной полиции Украины. Полицейские попали под российский обстрел в районе Часового Яра (находится под Бахмутом). Отмечается, что "Белые ангелы" сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь.

Состояние пострадавших правоохранителей выясняется.

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Ситуация в Донецкой области - сейчас это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить город Бахмут, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг на Донбассе несет серьезные потери.

14 мая стало известно, что украинские воины на окраинах Бахмута взяли под свой контроль более 10 позиций противника. Кроме того, наши защитники зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.

Справка УНИАН. История "Белого Ангела" берет начало из подразделения полиции Донецкой области, который эвакуировал детей и целые семьи с опасных территорий, развозил гуманитарную помощь и помогал людям. Первый экипаж работал на автомобиле скорой помощи, поэтому люди назвали его "Белым ангелом".

Сейчас в этом полицейском подразделении более 20 экипажей, которые постоянно работают вблизи линий фронта. На их счету тысячи эвакуированных граждан, среди них - 600 детей.

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