Президент уверен, что для "новых шагов вперед" украинской экономики должно вернуться больше людей, чем уехало.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без возврата украинцев из-за границы Украина не будет иметь мощной экономики. Глава государства подчеркнул, что для развития экономики "должны вернуться люди, которые будут работать".

"Мы хотим думать о наших детях и хотим ответить людям, которые за границей: "Надо возвращаться". Без возвращения людей у нас с вами не будет мощной экономики. И это правда. Нам будет сложно", - отметил на брифинге в Киеве Зеленский.

Президент уточнил, что сейчас в Украине 11-12 млн пенсионеров.

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"Это большое количество людей. И все это наши граждане. И они должны получать пенсии, больше чем сейчас. Сейчас война и все все понимают. Но мы должны жить и надо развивать экономику. Должны вернуться люди, которые будут работать", - сказал Зеленский.

Он уверен, что для "новых шагов вперед" украинской экономики должно вернуться больше людей, чем уехало.

Украинские беженцы - что известно

Как сообщал УНИАН, количество украинских беженцев в Европе, получившие статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигла 5 008 482 человек по состоянию на конец марта.

Согласно последним опросам, в Украину хотят вернуться 76% молодых граждан, которые выехали из-за войны за границу.

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