Астролог Наталья Нестеренко: Сегодня можно совершить ошибки, которые будут иметь серьезные последствия в дальнейшем – настолько мощный эффект солнечного затмения

В соцсетях много пишут о примечательности солнечного затмения 21 июня. Что в нем такого?

Кольцевое солнечное затмение 21 июня – очень мощное. Луна и солнце выстроились в максимально точную линию, луна перекрыла солнце. Это - яркое зрелище, хорошо видное в Африке, Южной и Восточной Азии. Более слабые солнечные затмения часто не имеют настолько впечатляющий визуальный эффект.

С этого затмения в знаке Рака начинается новый лунный месяц, ключевые точки которого совпадают с последними затмениями в знаках оси Рак-Козерог (последние два года, с лета 2018, все затмения происходили на этой оси). Следующие затмения на оси Рак-Козерог произойдут через девять лет.

Сейчас эти летние затмения, мощное солнечное 21 июня и лунное 5 июля, как бы подведут итог предыдущих двух лет и переопределят главные структурные элементы наших реальностей. Все, что составляет их основания и фундамент. Всего, что является главными и самыми долгосрочными конструкциями и границами. По результатам этого периода, на итоговом этапе какие-то составляющие элементы наших внутренних и внешних миров будут завершать свое существование. А какие-то, наоборот, будут становиться ключевыми, с ними мы перейдем на следующий этап развития.

То, что затмение совпадает с солнцестоянием на что-то влияет?

Точка летнего солнцестояния – это, фактически, первый градус знака Рака, когда один из полюсов земли максимально удален от солнца. Это усилит значение затмения, которое и так окажет мощное воздействие на людей. Эта точка укоренит все процессы в нашей реальности. Укоренятся тенденции, которые развивались до настоящего момента (особенно, со дня весеннего равноденствия в марте). Совпадение затмения и солнцестояния усилит судьбоносность всех процессов.

Что может сейчас предпринять человек, чтобы укоренились какие-то хорошие вещи?

Я уже упоминала, что этим солнечным затмением начинается новый лунный месяц. Жизненные сюжеты, сценарии и обстоятельства, которые будут играть важную роль в это время, могут символически или непосредственно определять конфигурации наших жизней на ближайшие годы.

Поэтому время вблизи затмения стоит посвятить освобождению от негативных шаблонов, от внутренних причин внешних проблем, нежелательных обстоятельств и психосоматических расстройств. Разрешить конфликт, плотно заняться вопросом болезни.

Все процессы, не завершенные нами в этот период, становятся частью нашей жизни. Поэтому важно направить максимум внимания и энергии на развитие тенденций, которые хотелось бы видеть в своей жизни. Обновление и реорганизации всего, что составляет ваш частный мир.

Говоря еще о негативном процессе, завершить который сейчас нет возможности (например, хроническая болезнь), важно постараться найти конструктивный смысл, который просится войти в жизнь через эту ситуацию. Например, в каких-то случаях болезнь может быть бессознательной потребностью человека отдохнуть и взять паузу. Нужно находить возможности реализовать этот смысл конструктивным способом. Чтобы у вашего бессознательного не было нужны приходить через деструктивные смыслы.

Вы говорите, что новый лунный месяц станет определяющим этапом в наших жизненных историях, укоренит все процессы. Это правило работает с мировыми событиями?

Да, работают. Мировые волнения также встраиваются в нашу реальность. Например, ситуация с вирусом. Поскольку решение до сих пор не найдено, то сейчас эта глобальная тенденция становится частью реальности, в которой мы будем жить следующие годы.

Прямо годы? Речь идет не только про 2020-й?

Я думаю, что годы.

Видела рекомендации других астрологов даже не выходить из дому в день солнечного затмения. Что вы об этом скажете?

Конечно, выходить можно. Но важно бережнее относиться к собственному здоровью, сократить внешнюю активность, оградить себя от стрессовых и рискованных ситуаций.

Вблизи солнечного затмения в Раке защитные функции организма, адаптационные функции психики нарушаются и снижаются. Могут обостряться и усиливаться все сложные психологические состояния, проявляться психосоматические проблемы. Например, мы можем неадекватно реагировать на некие повседневные ситуации. Также возникает большая вероятность подцепить инфекцию, простудиться, травмироваться по неосторожности. В этот день можно совершить ошибки, которые будут иметь серьезные последствия в дальнейшем – настолько мощный эффект затмения.

Какие знаки зодиака больше других ощутят на себе влияние этого затмения?

В первую очередь, люди, рожденные в конце знака Близнецы и в начале знака Рак. Затем, Козерог. В меньшей степени, Весы и Овен.

Ирина Шевченко