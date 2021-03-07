Алиса Стрига: Не могу сказать, что хотела попасть конкретно к Монатику, но о своем выборе ни капли не жалею

Участница «Голоса країни» Алиса Стрига рассказала УНИАН, как относится к группе «Время и стекло», участницей которой когда-то могла стать, и почему выбрала тренером Монатика.

После участия в шоу «Суперзвезда» более десяти лет назад начали певческую карьеру в родном городе, Кривом Роге, под псевдонимом Алиса Милош. У вас был продюсер, планировался тур. Что пошло не так? Почему проект остановили?

Действительно, после «Суперзвезды» я попала в руки продюсера. Мы планировали концерты, туры по Украине, выпустили альбом, работали вместе три года. Но все больше сотрудничая с ним, понимала, что мы друг друга не чувствуем. Он видел меня в одном амплуа, а я себя чувствовала в другом. Наши музыкальные вкусы расходились.

Творческий тандем не получался, музыка не приносила плоды. Он тоже это чувствовал. Мы разошлись, а мой творческий поиск продолжился. Сейчас понимаю, чего хочу, какую музыку должна нести зрителю.

Читала, что преподаете вокал.

Это один из путей поиска себя и познания своих возможностей. Я закончила магистратуру в Киевской эстрадно-цирковой академии, преподаю пять лет. Начинала с работы с детками в музыкальной школе, сейчас работаю в частной школе. Занимаюсь с учениками от пяти лет до сорока.

Из-за участия в шоу приостановили преподавание или совмещаете?

Немного сократила количество уроков, но все равно совмещаю. Делюсь с учениками опытом, готовлю к конкурсам, проектам, сольным записям.

Часто рассказываете ученикам, как справляться с боязнью сцены?

Эти вопросы проговариваю на уроках часто. Кстати, дети меньше боятся сцены. А вот у взрослых больше зажимов, комплексов. Поэтому у меня есть заготовленные фразы, чтобы успокоить человека. Ведь самое важное - расти над собой, преодолевать страхи, получать наслаждение на сцене.

А вам знаком страх сцены?

В детстве ходила в музыкальную школу на фортепиано и боялась играть на сцене, не видя глаз зрителей. Но петь не боялась, всегда это было в удовольствие. На сцене чувствую себя, как дома.

До «Голоса країни» я давно не выходила на сцену, так что во время слепых прослушиваний поняла, чего себя лишила... Эти ощущения и эмоции зажгли внутренний огонь. Захотелось творить, вдохновлять зрителя творчеством.

Какую песню мечтали бы спеть в этом шоу?

Мечтаю на сцене «Голоса країни» спеть свою авторскую песню. Заявить о себе, как артисте, который звучит на сцене со своим материалом.

Пишете музыку или стихи?

Я пишу стихи. Сейчас также сотрудничаю с авторами музыки и текстов, которые улавливают мое настроение. То есть, пишут они, а я корректирую, направляю, «проживаю эмоцию».

Вы рассказывали в эфире, что могли стать участницей группы «Время и стекло». Учитывая, что не стали, как относились к этой группе? Любили ее?

Не могла не упомянуть об этом в эфире, ведь этот факт имел место. Для меня это была некая ступенька, момент творческого роста, если хотите - хороший пинок.

Это одна из моих любимых групп. Творчество группы «Время и стекло», особенно последних пяти лет, вдохновляло и направляло на творческие мысли.

Восхищаюсь Потапом, как мудрым продюсером. Он чувствует людей, которые сходятся вместе. По итогу получается зажигающая зрителей «искра». Восхищаюсь Позитивом и Надей, как артистами. Они растут, а не стоят на месте. Я рада, что тогда Надя попала в группу. Возможно, мое время приходит сейчас.

Вы делали кавер на одну из последних песен группы «Время истекло». Что побудило?

Песня попала в самое сердце. Она звучала, как прощальная песня группы, вместе с которой для меня уходила эпоха.

Это была весна прошлого года, как раз начался жесткий карантин, а я почувствовала - хочу сделать кавер-версию. Выпустить эту песню в мир в своем исполнении и звучании. Кстати, подавала ее на предкастинги «Голоса країни-11» при онлайн-отборе, но, по итогу, была выбрана другая.

И какая песня дала вам билет на слепые прослушивания?

«Ворона» Линды, которую потом исполняла во время слепых прослушиваний.

Так сложилось, что накануне кастингов сделала фотосессию в черном, с косами, который отлично совпал с этой песней. Начала искать свое звучание, новые вибрации и нотки. И, выходя на сцену во время слепых прослушиваний, ощущала гордость за проделанную на сто процентов работу.

Мое внутреннее состояние, моя история, мой образ - совпало все. Даже, если бы никто не повернулся, получила бы наслаждение на этой сцене. Конечно, поворот тренеров заставил чувствовать себя на седьмом небе от счастья!

После вашего выбора команды Монатика Надя Дорофеева сказала: «Чувствуется, что она сразу знала, к кому идти». Так ли это? Вы шли на шоу с надеждой, что повернется Дима?

Честно, Дима для меня - певец номер один на украинской эстраде. Восхищаюсь им как творческой личностью, музыкантом, человеком, прошедшим путь от неизвестного парня до артиста, собравшего НСК «Олимпийский». Сейчас он, как продюсер, работает с двумя прекрасными артистками - Lida Lee и NiNO.

Мне интересно наблюдать за ним с экрана и безумно хотелось попробовать поработать в жизни. Побывать в его закулисье, понять, как рождается музыка, как он это чувствует.

Не могу сказать, что хотела попасть конкретно к нему. Но когда он повернулся, внутри меня автоматически сбылась мечта.

Мне было бы интересно посотрудничать также с Надей. Но когда Дима повернулся, я почувствовала: в его команде все должно произойти так, как хочу. Наберусь опыта, почувствую его музыкальную энергию. Счастлива за свой выбор, ни капли не жалею.

В комментариях под вашим выступлением в YouTube моё внимание привлек такой: «У Димы сильная команда и может быстро вылететь. Надо было идти к Наде». Что бы сказали зрителям, которые разделяют это мнение?

Попасть в проект на этапе слепых прослушиваний - достижение и большой шаг. Уже заявляешь о себе на огромную аудиторию фанатов шоу «Голос країни». Даже если вылетишь на баттлах, это не конец, а начало. Я не загадываю, но, если так случится, буду максимально использовать свой шанс. Ведь сам проект дает бонус и платформу для развития.

Конечно, буду рада представлять команду Димы дальше. Хотелось бы развиваться, быть в прямых эфирах. Но для себя рассматриваю два пути и готова к любому. Понимаю, что на данном этапе все зависит только от моей работы над собой.

У вас немалый опыт участия в музыкальных шоу. Почему именно «Голос країни» может изменить вашу жизнь и дать старт сольной карьере?

Потому что это лучшее шоу в Украине. Поняла это, побывав за кулисами и ощутив атмосферу. Здесь собрана крутая команда, которой прекрасно руководит Владимир Заводюк. Он грамотно выстраивает все этапы, правильно относится к каждому участнику, как к творческой единице, несущей в мир свою музыку. Это окрыляет.

Почему так много артистов вышли с «Голоса країни»? - Дело в атмосфере творчества на площадке и удивительном количестве творческих единиц на один квадратный метр. Это дает свои результаты и плоды.

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